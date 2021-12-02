В РФС отложили заседание по инциденту с задержаниями болельщиков ЦСКА
События произошли после матча 16-го тура РПЛ, в котором армейцы дома принимали "Зенит".
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
КДК РФС отложил заседание, на котором планировалось рассмотреть инцидент с массовыми задержаниями болельщиков ЦСКА после встречи с "Зенитом". Об этом заявил глава комитета Артур Григорьянц.
"Сегодня мы начали рассмотрение по матчу ЦСКА — "Зенит". Присутствовал юрист и глава по безопасности. Но мы пришли к выводу, что мы не имеем заключения по системе видеонаблюдения, не имеем заключения по техническим параметрам и пиротехнике, не имеем справки от МВД", — приводит слова Григорьянца РИА "Новости".
Он отметил, что заседание состоится тогда, когда в распоряжении КДК будут все необходимые для его проведения документы и справки, а также доказательства того, как фанаты смогли принести на трибуны столько пиротехники.
Ранее Лайф сообщал, что после матча ЦСКА — "Зенит" полиция массово задержала фанатов московской команды, которые находились в секторе активной поддержки. Поводом для этого могло послужить использование пиротехники во время матча, что запрещено. В результате в отделения полиции было доставлено более 400 болельщиков, а также составлен 51 протокол об административном правонарушении. В результате разбирательств 20 фанатам ЦСКА запретили посещать спортивные мероприятия на ближайшие два года.
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