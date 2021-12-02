В РФС отложили заседание по инциденту с задержаниями болельщиков ЦСКА

КДК РФС отложил заседание, на котором планировалось рассмотреть инцидент с массовыми задержаниями болельщиков ЦСКА после встречи с "Зенитом". Об этом заявил глава комитета Артур Григорьянц.

"Сегодня мы начали рассмотрение по матчу ЦСКА — "Зенит". Присутствовал юрист и глава по безопасности. Но мы пришли к выводу, что мы не имеем заключения по системе видеонаблюдения, не имеем заключения по техническим параметрам и пиротехнике, не имеем справки от МВД", — приводит слова Григорьянца РИА "Новости".

Он отметил, что заседание состоится тогда, когда в распоряжении КДК будут все необходимые для его проведения документы и справки, а также доказательства того, как фанаты смогли принести на трибуны столько пиротехники.