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В РФС отложили заседание по инциденту с задержаниями болельщиков ЦСКА

События произошли после матча 16-го тура РПЛ, в котором армейцы дома принимали "Зенит".

2 декабря, 11:45
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

КДК РФС отложил заседание, на котором планировалось рассмотреть инцидент с массовыми задержаниями болельщиков ЦСКА после встречи с "Зенитом". Об этом заявил глава комитета Артур Григорьянц.

"Сегодня мы начали рассмотрение по матчу ЦСКА — "Зенит". Присутствовал юрист и глава по безопасности. Но мы пришли к выводу, что мы не имеем заключения по системе видеонаблюдения, не имеем заключения по техническим параметрам и пиротехнике, не имеем справки от МВД", — приводит слова Григорьянца РИА "Новости".

Он отметил, что заседание состоится тогда, когда в распоряжении КДК будут все необходимые для его проведения документы и справки, а также доказательства того, как фанаты смогли принести на трибуны столько пиротехники.

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Ранее Лайф сообщал, что после матча ЦСКА — "Зенит" полиция массово задержала фанатов московской команды, которые находились в секторе активной поддержки. Поводом для этого могло послужить использование пиротехники во время матча, что запрещено. В результате в отделения полиции было доставлено более 400 болельщиков, а также составлен 51 протокол об административном правонарушении. В результате разбирательств 20 фанатам ЦСКА запретили посещать спортивные мероприятия на ближайшие два года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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