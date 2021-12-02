Ранее представители фанатских объединений спартаковцев "Фратрия" и Supporters Group заявили, что покинули трибуны в знак солидарности с болельщиками ЦСКА после массовых задержаний армейских поклонников футбола за фаер-шоу во встрече с "Зенитом".

"Болельщики "Спартака" — лучшие, их поддержка очень важна для команды, в этом сложном сезоне они гонят нас вперёд и дома, и на выезде. Но вместе с тем мы уважаем позицию фанатов — раз они выбрали такую форму протеста, нам остаётся сделать всё, чтобы обеспечить беспрепятственный выход со стадиона в любое время. Все службы клуба и стадиона "Открытие банк арена" готовы к этому", — отметил Зеленов.