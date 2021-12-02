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"Уважаем позицию фанатов": В "Спартаке" отреагировали на решение болельщиков покинуть арену в ходе игры с "Ахматом"

Фанаты красно-белых решили поддержать поклонников армейцев, подвергшихся массовым задержаниям после встречи с "Зенитом".

2 декабря, 11:20
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов заявил, что клуб уважает решение фанатов красно-белых покинуть домашнюю арену на 19-й минуте 22-й секунде матча 17-го тура чемпионата России против грозненского "Ахмата". Об этом сообщает Sport24.

Ранее представители фанатских объединений спартаковцев "Фратрия" и Supporters Group заявили, что покинули трибуны в знак солидарности с болельщиками ЦСКА после массовых задержаний армейских поклонников футбола за фаер-шоу во встрече с "Зенитом".

"Болельщики "Спартака" — лучшие, их поддержка очень важна для команды, в этом сложном сезоне они гонят нас вперёд и дома, и на выезде. Но вместе с тем мы уважаем позицию фанатов — раз они выбрали такую форму протеста, нам остаётся сделать всё, чтобы обеспечить беспрепятственный выход со стадиона в любое время. Все службы клуба и стадиона "Открытие банк арена" готовы к этому", — отметил Зеленов.

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Во втором тайме матча против "Зенита" фанаты ЦСКА устроили на трибунах "ВЭБ-арены" фаер-шоу. После финального свистка правоохранительные органы задержали более 400 болельщиков красно-синих. На 51 из них были составлены протоколы об административном правонарушении.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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