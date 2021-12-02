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КХЛ назвала лучших хоккеистов ноября

В список вошли представители омского "Авангарда", столичных ЦСКА и "Динамо".

2 декабря, 10:58
<p>Фото © КХЛ</p>

Фото © КХЛ

КХЛ объявила лучших игроков ноября на каждой из позиций, а также лучшего новичка отрезка. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, лучшим голкипером месяца стал вратарь омского "Авангарда" Шимон Грубец. Чешский хоккеист одержал семь побед в десяти матчах, отразив 93,57% бросков соперников и дважды сыграв "на ноль".

Лучшим защитником был назван Никита Нестеров из ЦСКА. В 11 ноябрьских матчах он набрал десять очков, забросив одну шайбу и сделав девять результативных передач.

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Среди нападающих лучшим признали представителя московского "Динамо" Станислава Галиева. Он забросил семь шайб и сделал восемь передач в десяти встречах. Добавим, что лучшим новичком месяца стал нападающий "Авангарда" Арсений Грицюк.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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