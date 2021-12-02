КХЛ назвала лучших хоккеистов ноября

КХЛ объявила лучших игроков ноября на каждой из позиций, а также лучшего новичка отрезка. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, лучшим голкипером месяца стал вратарь омского "Авангарда" Шимон Грубец. Чешский хоккеист одержал семь побед в десяти матчах, отразив 93,57% бросков соперников и дважды сыграв "на ноль".

Лучшим защитником был назван Никита Нестеров из ЦСКА. В 11 ноябрьских матчах он набрал десять очков, забросив одну шайбу и сделав девять результативных передач.