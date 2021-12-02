КХЛ назвала лучших хоккеистов ноября
В список вошли представители омского "Авангарда", столичных ЦСКА и "Динамо".
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КХЛ объявила лучших игроков ноября на каждой из позиций, а также лучшего новичка отрезка. Об этом сообщается на сайте организации.
Так, лучшим голкипером месяца стал вратарь омского "Авангарда" Шимон Грубец. Чешский хоккеист одержал семь побед в десяти матчах, отразив 93,57% бросков соперников и дважды сыграв "на ноль".
Лучшим защитником был назван Никита Нестеров из ЦСКА. В 11 ноябрьских матчах он набрал десять очков, забросив одну шайбу и сделав девять результативных передач.
Среди нападающих лучшим признали представителя московского "Динамо" Станислава Галиева. Он забросил семь шайб и сделал восемь передач в десяти встречах. Добавим, что лучшим новичком месяца стал нападающий "Авангарда" Арсений Грицюк.
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