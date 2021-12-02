СМИ: Бывший босс "Локомотива" Рангник получит €10 млн, если уговорит Холанда перейти в МЮ

Исполняющему обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Ральфу Рангнику, который по окончании сезона может стать консультантом клуба, поручили уговорить перейти в команду форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. Об этом передаёт Bild.

Сообщается, что в случае подписания контракта с Холандом Рангник получит бонус в размере десяти миллионов евро.

Напомним, что до перехода в "Боруссию" норвежский бомбардир выступал за "Зальцбург". В тот период за футбольные операции в австрийском клубе отвечал именно Рангник.

Подписанное на этой неделе соглашение немецкого специалиста с "Манчестер Юнайтед" рассчитано до конца сезона. После этого Рангник в течение двух лет будет работать в клубе в качестве консультанта.