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СМИ: Бывший босс "Локомотива" Рангник получит €10 млн, если уговорит Холанда перейти в МЮ

Специалист знаком с норвежским нападающим по совместной работе в "Зальцбурге".

2 декабря, 10:44
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Исполняющему обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Ральфу Рангнику, который по окончании сезона может стать консультантом клуба, поручили уговорить перейти в команду форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. Об этом передаёт Bild.

Сообщается, что в случае подписания контракта с Холандом Рангник получит бонус в размере десяти миллионов евро.

Напомним, что до перехода в "Боруссию" норвежский бомбардир выступал за "Зальцбург". В тот период за футбольные операции в австрийском клубе отвечал именно Рангник.

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Подписанное на этой неделе соглашение немецкого специалиста с "Манчестер Юнайтед" рассчитано до конца сезона. После этого Рангник в течение двух лет будет работать в клубе в качестве консультанта.

С начала июля 2021 года немец занимал пост руководителя по спорту и развитию "Локомотива". Ранее он был главным тренером "Штутгарта", "Шальке", "Хоффенхайма" и "Лейпцига", а также возглавлял Департамент по спорту и развитию системы клубов "Ред Булл".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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