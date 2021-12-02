"Если не вмешается политика": В Госдуме заявили, что Россия готова принять у себя финал Гран-при по фигурному катанию
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Ранее стало известно, что соревнования отменены из-за нового коронавирусного штамма "омикрон".
Россия готова прийти на помощь ISU и Японии и принять финал серии Гран-при по фигурному катанию у себя. Особенно с учётом того, что похожая ситуация уже была. Об этом Лайфу заявила депутат Госдумы Светлана Журова.
"У нас взаимодействие с ISU было уже, когда как раз из Японии переносился чемпионат мира. И мы в течение месяца организовали всё, и Россия тогда справилась великолепно, провели, и все были довольны. У ISU неоднократно были такие ситуации, когда мы были готовы быстро сориентироваться и быстро провести. У нас в этом плане проблем нет, только если не вмешается политика. Потому что мы знаем, что могут решить: лучше мы ничего проводить не будем, чем отдадим России", — заявила Журова.
По её мнению, ситуация, при которой турнир приедет в нашу страну, — вполне себе реальна. Однако для этого нужно предложение от российской Федерации фигурного катания, которое, по словам Журовой, будет наверняка отправлено.
Ранее Лайф сообщал, что Международный союз конькобежцев (ISU) отменил финал серии Гран-при, который должен был пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря, из-за нового штамма коронавируса "омикрон".