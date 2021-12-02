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Регион
Опубликовано 2 декабря 2021, 13:28

"Если не вмешается политика": В Госдуме заявили, что Россия готова принять у себя финал Гран-при по фигурному катанию

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Ранее стало известно, что соревнования отменены из-за нового коронавирусного штамма "омикрон".

Россия готова прийти на помощь ISU и Японии и принять финал серии Гран-при по фигурному катанию у себя. Особенно с учётом того, что похожая ситуация уже была. Об этом Лайфу заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

"У нас взаимодействие с ISU было уже, когда как раз из Японии переносился чемпионат мира. И мы в течение месяца организовали всё, и Россия тогда справилась великолепно, провели, и все были довольны. У ISU неоднократно были такие ситуации, когда мы были готовы быстро сориентироваться и быстро провести. У нас в этом плане проблем нет, только если не вмешается политика. Потому что мы знаем, что могут решить: лучше мы ничего проводить не будем, чем отдадим России", — заявила Журова.

По её мнению, ситуация, при которой турнир приедет в нашу страну, — вполне себе реальна. Однако для этого нужно предложение от российской Федерации фигурного катания, которое, по словам Журовой, будет наверняка отправлено.

Финал Гран-при по фигурному катанию отменили из-за нового омикрон-штамма ковида
Финал Гран-при по фигурному катанию отменили из-за нового омикрон-штамма ковида

Ранее Лайф сообщал, что Международный союз конькобежцев (ISU) отменил финал серии Гран-при, который должен был пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря, из-за нового штамма коронавируса "омикрон".

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Кристина Шайдуллина
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