"Если не вмешается политика": В Госдуме заявили, что Россия готова принять у себя финал Гран-при по фигурному катанию

Россия готова прийти на помощь ISU и Японии и принять финал серии Гран-при по фигурному катанию у себя. Особенно с учётом того, что похожая ситуация уже была. Об этом Лайфу заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

"У нас взаимодействие с ISU было уже, когда как раз из Японии переносился чемпионат мира. И мы в течение месяца организовали всё, и Россия тогда справилась великолепно, провели, и все были довольны. У ISU неоднократно были такие ситуации, когда мы были готовы быстро сориентироваться и быстро провести. У нас в этом плане проблем нет, только если не вмешается политика. Потому что мы знаем, что могут решить: лучше мы ничего проводить не будем, чем отдадим России", — заявила Журова.