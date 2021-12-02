Что будет с финалом Гран-при, который отменили из-за нового штамма "омикрон" Главный старт серии должен был состояться в японской Осаке, однако теперь возникает большой вопрос — что и самое главное — когда будет 2 декабря, 10:44 Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Об этом говорили несколько последних дней, и вот решение всё же принято: финал серии Гран-при, который должна была принять Осака с 9 по 12 декабря, отменён. Причина проста и понятна — свирепствующий по всему миру новый штамм коронавируса "омикрон". Именно из-за него мир спорта начинает вспоминать тяжёлый 2020 год, когда отмена соревнований была столь же привычным делом, как поход в магазин.

Что будет с финалом Гран-при?

Ответа на этот вопрос сейчас нет даже у Международного союза конькобежцев (ISU). Выпущенный утром 2 декабря релиз совсем, как вы понимаете, не о том.

— К сожалению, учитывая сложную эпидемическую ситуацию, связанную с ограничениями на поездки, карантинными требованиями, проблемами безопасности и логистическими проблемами, организация мероприятия была чрезвычайно сложной. Японская федерация конькобежного спорта и местный организационный комитет изо всех сил пытались найти решения, но в конечном итоге пришли к выводу, что, к сожалению, они не могут организовать и провести мероприятие, как планировалось, — говорится в сообщении.

Впрочем, в конце некоторый намёк на то, что ситуация будет как-то решаться, есть. ISU обсудит возможность переноса стартов на конец сезона. То есть на период после Олимпиады в Пекине и, возможно, чемпионата мира во французском Монпелье. Как вы понимаете, соревноваться спортсменам предстоит до самого апреля.

В теории, встать турнир может на место командного чемпионата мира прошлого года. Если вы помните, то проходил он тогда тоже в Японии, и было это в середине — конце апреля. Правда, здесь есть главное но: в тот год у фигуристов не было Олимпийских игр. Понятно, что главный старт — именно Пекин. Впрочем, закрыть сезон красиво мало кто будет против. Так что этот вариант пока представляется самым простым.

Не лишним будет напомнить имена тех, кто должен был отправиться на финал от нашей страны: Михаил Коляда (мужское одиночное катание), Анна Щербакова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная и Майя Хромых (женское одиночное), Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (парное катание) и Виктория Синицина — Никита Кацалапов (танцы на льду).

Пройдёт ли финал Гран-при в России?

Ещё один вариант, который не стоит исключать. По официальным данным, в нашей стране пока новый штамм "омикрон" не выявлен. Потому — Welcome to Russia! Тем более, что буквально на прошлой неделе Сочи принял завершающий перед финалом этап серии. Прошло всё ожидаемо хорошо и без каких-либо проблем. Для полной радости — побеждали в основном российские спортсмены.

Официальная позиция ФФКР по данной ситуации ожидаема. Глава Федерации Александр Горшков сказал ТАСС дежурное "сожалеем". По сути, уже со вчерашнего дня было понятно, что отмена финала Гран-при — вопрос небольшого отрезка времени. Инсайдеры ожидали официального сообщения сегодня вечером. Впрочем, уже сейчас поступило несколько предложений и идей о том, что финал-то можно провести именно у нас.

— Надеюсь, в итоге будет перенос финала Гран-при. Может быть, в Россию перенесут, у нас все базы великолепные готовы — в Сочи, Красноярске, Челябинске, Петербурге, Москве. Было бы здорово, — заявил "Спорт-Экспрессу" Евгений Плющенко.

Похожее мнение в беседе со Лайфом высказала и депутат Госдумы Светлана Журова, которая вспоминала похожий пример десятилетней давности.

— У нас взаимодействие с ISU было уже, когда как раз Японии переносился чемпионат мира. И мы в течение месяца организовали все, и Россия тогда справилась великолепно, провели, и все были довольны. У ISU неоднократно были такие ситуации, когда мы были готовы быстро сориентироваться и быстро провести. У нас в этом плане проблем нет, только если не вмешается политика, — заметила парламентарий.

Важно учесть и то, что российская публика просто обожает фигурное катание. Так что перенос финала в Россию может быть успешным и с коммерческой точки зрения. Особенно если учесть, что во всех видах есть наши спортсмены, а у женщин так их вообще пять из шести.

Можно ли не проводить финал?

Если вариант с переносом финала в Россию — наши мечты и фантазии, которые пока никакими заявлениями от ISU не подкрепляются, то этот вариант также возможен. Календарь у фигуристов в этом году крайне загруженный. По сути, сейчас все свои силы они бросят на подготовку к Олимпийским играм в Пекине. Наши спортсмены — к чемпионату России, где и будут выдавать заветные билеты в Китай.

Найти временной слот для проведения финала — вполне реальная задача. Однако сейчас никто не знает, какой будет ситуация с коронавирусом через пару месяцев и каким будет зловещий "омикрон". Потому полная отмена финала — вариант тоже рабочий. Тем более что у Гран-при есть своя турнирная таблица, где спортсмены получают свои очки. Так что выявить победителя будет несложно.

У женщин это Камила Валиева и Анна Щербакова, у мужчин — японец Юма Кагияма, в парах два дуэта — наши Анастасия Мишина и Александр Галлямов и китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, в танцах на льду — снова россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. И ничего страшного, что в некоторых видах сразу по два победителя.

— Конечно, такие новости не могут не огорчать. Сборная России уже провела подготовку к турниру, наши ребята были основными участниками финала. С одной стороны, для них это горькая новость. Не будет возможности выступить и показать себя. С другой стороны, главный старт сезона — Олимпиада. Впереди ещё очень важный турнир, чемпионат России, где будут отбираться на Игры. Думаю, многие даже выдохнут и смогут спокойно готовиться к этим турнирам, — заявил РИА "Новости" Илья Авербух.

Так что полная отмена финала Гран-при — событие не самое страшное и печальное. Куда важнее сейчас сохранить здоровье и обойтись без травм перед Олимпиадой и чемпионатом России. Понятно, что серия Гран-при уже давно стала самостоятельным полноценным стартом, за которым следят во всём мире. Однако отмена финала ровным счётом ничего не рушит. В любом случае решение за ISU.

Авторы Шамиль Гаджиев