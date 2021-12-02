Фанаты "Спартака" поддержат акцию болельщиков ЦСКА и уйдут с трибун во время матча РПЛ

Фанаты московского "Спартака" поддержат акцию болельщиков ЦСКА и покинут трибуны домашнего стадиона во время матча 17-го тура РПЛ против "Ахмата" в середине первого тайма. Об этом говорится в заявлении болельщиков красно-белых.

"Мы призываем всех болельщиков, которые посетят наш стадион в ближайшем туре, выразить своё несогласие с происходящим <…> покинув трибуны на 19-й минуте 22-й секунде матча 17-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Ахматом", мы сможем наглядно продемонстрировать, каким будет футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка", — говорится в сообщении.