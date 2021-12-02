Фанаты "Спартака" поддержат акцию болельщиков ЦСКА и уйдут с трибун во время матча РПЛ
Поводом для этого стали массовые задержания поклонников армейцев после встречи с "Зенитом" из-за организованного фаер-шоу.
Фото © ФК "Спартак"
Фанаты московского "Спартака" поддержат акцию болельщиков ЦСКА и покинут трибуны домашнего стадиона во время матча 17-го тура РПЛ против "Ахмата" в середине первого тайма. Об этом говорится в заявлении болельщиков красно-белых.
"Мы призываем всех болельщиков, которые посетят наш стадион в ближайшем туре, выразить своё несогласие с происходящим <…> покинув трибуны на 19-й минуте 22-й секунде матча 17-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Ахматом", мы сможем наглядно продемонстрировать, каким будет футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что после матча ЦСКА – "Зенит" полиция массово задержала фанатов московской команды, которые находились в секторе активной поддержки. Поводом для этого могло послужить использование пиротехники во время матча, что запрещено. В результате в отделения полиции было доставлено более 400 болельщиков, а также составлен 51 протокол об административном правонарушении.
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