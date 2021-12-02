Суд оставил в силе арест бывшего спортивного директора "Тамбова" Худякова
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После прошлого сезона клуб перестал существовать, оставив после себя крупные долги.
Тамбовский областной суд оставил в силе заключение под стражу бывшего спортивного директора футбольного клуба "Тамбов" Павла Худякова, которого обвиняют в четырёх эпизодах мошенничества. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя суда.
На прошлой неделе Худякова задержали на территории Московской области. По информации СМИ, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. Против бывшего руководителя футбольного клуба возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ленинский районный суд Тамбова заключил его под стражу сроком на два месяца.
"Решение о мере пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменений", — заявили в суде.
Худяков занимал пост спортивного директора "Тамбова" с 2013 года. По окончании минувшего сезона РПЛ клуб прекратил своё существование. Он финишировал в первенстве на последнем месте, оставив после себя огромные долги.