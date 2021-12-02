Названа дата первого матча Рангника в качестве главного тренера МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник проведёт первый матч на новом для себя посту 5 декабря. Об этом пишет журналист ESPN Роб Доусон.

По его информации, немец получил разрешение на работу в Великобритании, а игра против "Кристал Пэлас" станет для него дебютной на новом посту. При этом в ближайшем матче — против "Арсенала" — командой будет управлять Майкл Каррик. Рангник же понаблюдает за игрой с трибун.