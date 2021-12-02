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Названа дата первого матча Рангника в качестве главного тренера МЮ

При этом в ближайшей игре против "Арсенала" командой будет руководить Майкл Каррик.

2 декабря, 12:20
<p>Фото © ТАСС / PA / Adam Davy</p>

Фото © ТАСС / PA / Adam Davy

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник проведёт первый матч на новом для себя посту 5 декабря. Об этом пишет журналист ESPN Роб Доусон.

По его информации, немец получил разрешение на работу в Великобритании, а игра против "Кристал Пэлас" станет для него дебютной на новом посту. При этом в ближайшем матче — против "Арсенала" — командой будет управлять Майкл Каррик. Рангник же понаблюдает за игрой с трибун.

СМИ: Бывший босс "Локомотива" Рангник получит €10 млн, если уговорит Холанда перейти в МЮ

СМИ: Бывший босс "Локомотива" Рангник получит €10 млн, если уговорит Холанда перейти в МЮ

Ранее Лайф сообщал, что Ральф Рангник покинул пост руководителя "Локомотива" по спорту и развитию и стал главным тренером "Манчестер Юнайтед" до конца сезона. Кроме того, он будет консультировать столичный клуб в ближайшие два года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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