Названа дата первого матча Рангника в качестве главного тренера МЮ
При этом в ближайшей игре против "Арсенала" командой будет руководить Майкл Каррик.
Фото © ТАСС / PA / Adam Davy
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник проведёт первый матч на новом для себя посту 5 декабря. Об этом пишет журналист ESPN Роб Доусон.
По его информации, немец получил разрешение на работу в Великобритании, а игра против "Кристал Пэлас" станет для него дебютной на новом посту. При этом в ближайшем матче — против "Арсенала" — командой будет управлять Майкл Каррик. Рангник же понаблюдает за игрой с трибун.
Ранее Лайф сообщал, что Ральф Рангник покинул пост руководителя "Локомотива" по спорту и развитию и стал главным тренером "Манчестер Юнайтед" до конца сезона. Кроме того, он будет консультировать столичный клуб в ближайшие два года.
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