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Попова рассказала, когда Россия победит пандемию коронавируса

Кстати, ранее глава ведомства порадовала новостью о снижении более чем на 20% заболеваемости ковидом в стране в ноябре.

2 декабря, 12:56

Анна Попова. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия коронавируса завершится с установлением чёткого барьера для инфекции. Об этом пишет kp.ru.

"Ровно до того момента, пока мы не поставим чёткий непреодолимый барьер для вируса", — сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".

Кстати, ранее Лайф писал о том, что коронавирусная инфекция носит сезонный характер, по мнению Поповой. Она отметила, что ещё далеко не все люди на планете встретились с вирусом. При этом, по её словам, заболеваемость ковидом в России в ноябре снизилась более чем на 20%.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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