Попова рассказала, когда Россия победит пандемию коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия коронавируса завершится с установлением чёткого барьера для инфекции. Об этом пишет kp.ru.

"Ровно до того момента, пока мы не поставим чёткий непреодолимый барьер для вируса", — сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".