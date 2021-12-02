Попова рассказала, когда Россия победит пандемию коронавируса
Кстати, ранее глава ведомства порадовала новостью о снижении более чем на 20% заболеваемости ковидом в стране в ноябре.
Анна Попова. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия коронавируса завершится с установлением чёткого барьера для инфекции. Об этом пишет kp.ru.
"Ровно до того момента, пока мы не поставим чёткий непреодолимый барьер для вируса", — сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".
Кстати, ранее Лайф писал о том, что коронавирусная инфекция носит сезонный характер, по мнению Поповой. Она отметила, что ещё далеко не все люди на планете встретились с вирусом. При этом, по её словам, заболеваемость ковидом в России в ноябре снизилась более чем на 20%.
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