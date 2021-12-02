Попова: Заболеваемость ковидом в России в ноябре снизилась более чем на 20%

Специалисты фиксируют снижение заболеваемости коронавирусом в России по итогам ноября. Так, с начала прошлого месяца показатели падают каждую неделю. Об этом kp.ru сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"С начала ноября, со второй недели где-то, мы видим снижение каждую неделю, это шесть-восемь%. По итогам ноября мы сегодня видим снижение уже больше чем на 20%. Снижение положительных тестов в удельном весе сделанных тестов — почти на 30%. Плюс это говорит о стабилизации ситуации", — отметила она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".