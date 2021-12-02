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Попова: Заболеваемость ковидом в России в ноябре снизилась более чем на 20%

Также, по данным главы Роспотребнадзора, тяжёлых случаев в нашей стране стало заметно меньше.

2 декабря, 11:37
<p>Фото © ТАСС / Сергей Красноухов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Красноухов

Специалисты фиксируют снижение заболеваемости коронавирусом в России по итогам ноября. Так, с начала прошлого месяца показатели падают каждую неделю. Об этом kp.ru сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"С начала ноября, со второй недели где-то, мы видим снижение каждую неделю, это шесть-восемь%. По итогам ноября мы сегодня видим снижение уже больше чем на 20%. Снижение положительных тестов в удельном весе сделанных тестов — почти на 30%. Плюс это говорит о стабилизации ситуации", — отметила она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Также, по её данным, тяжёлых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России стало заметно меньше.

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Напомним, за последние сутки в России выявлено 33 389 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за это же время выздоровело 35 185 пациентов, а скончался 1221. При этом штамма "омикрон", который вызывает беспокойство во всём мире, в нашей стране пока не зафиксировано.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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