Попова: Заболеваемость ковидом в России в ноябре снизилась более чем на 20%
Также, по данным главы Роспотребнадзора, тяжёлых случаев в нашей стране стало заметно меньше.
Фото © ТАСС / Сергей Красноухов
Специалисты фиксируют снижение заболеваемости коронавирусом в России по итогам ноября. Так, с начала прошлого месяца показатели падают каждую неделю. Об этом kp.ru сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"С начала ноября, со второй недели где-то, мы видим снижение каждую неделю, это шесть-восемь%. По итогам ноября мы сегодня видим снижение уже больше чем на 20%. Снижение положительных тестов в удельном весе сделанных тестов — почти на 30%. Плюс это говорит о стабилизации ситуации", — отметила она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Также, по её данным, тяжёлых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России стало заметно меньше.
Напомним, за последние сутки в России выявлено 33 389 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за это же время выздоровело 35 185 пациентов, а скончался 1221. При этом штамма "омикрон", который вызывает беспокойство во всём мире, в нашей стране пока не зафиксировано.
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