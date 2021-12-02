НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Минздрав РФ продлил срок действия сертификатов переболевших ковидом

Все новые документы оформляются сразу на этот срок, а старые пролонгируют в ближайшее время.

2 декабря, 10:54
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян </p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Все решения по продлению до года срока действия сертификатов для переболевших ковидом приняты. Сейчас пролонгируются оформленные ранее документы, а вот все новые сертификаты для переболевших оформляются уже сразу на год, сообщил Лайфу помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Сертификат переболевшего коронавирусом в России действует год с даты выздоровления", — заявил помощник министра здравоохранения.

По его словам, все новые документы оформляются сразу на этот срок, а старые пролонгируют в ближайшее время. Кузнецов пояснил, что эта чисто техническая процедура завершится в ближайшее время, все необходимые решения уже приняты.

В ОП предложили "амнистию" для раскаявшихся покупателей сертификатов о вакцинации

В ОП предложили "амнистию" для раскаявшихся покупателей сертификатов о вакцинации

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что действие сертификатов о перенесённом коронавирусе автоматически продлится для всех, кто переболел в течение последнего года.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1