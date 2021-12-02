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Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран

Это связано с распространением нового штамма "омикрон", которого на нашей территории пока не выявили.

2 декабря, 12:25

Фото © Pexels

Для граждан, возвращающихся из ЮАР и граничащих с ней стран, ввели в России 14-дневный карантин, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня РФ ввела карантин двухнедельный, но только для тех, кто возвращается из ЮАР и стран, которые имеют непосредственную границу с ЮАР, и всё. Таких людей совсем немного, по данным Ростуризма и нашего МИД, это несколько сотен находящихся в ЮАР", — заявила Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По её словам, нововведение связано с "омикроном". Глава надзорного ведомства заверила, что новую вариацию CoViD-19 в России пока не выявили.

Всех въезжающих в Великобританию решено отправлять на карантин

Всех въезжающих в Великобританию решено отправлять на карантин

Ранее Лайф писал, что в России ввели двухнедельный карантин для приезжающих из стран, где выявлен омикрон-штамм.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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