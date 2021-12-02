Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран

"Сегодня РФ ввела карантин двухнедельный, но только для тех, кто возвращается из ЮАР и стран, которые имеют непосредственную границу с ЮАР, и всё. Таких людей совсем немного, по данным Ростуризма и нашего МИД, это несколько сотен находящихся в ЮАР", — заявила Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".