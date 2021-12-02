Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран
Это связано с распространением нового штамма "омикрон", которого на нашей территории пока не выявили.
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Для граждан, возвращающихся из ЮАР и граничащих с ней стран, ввели в России 14-дневный карантин, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодня РФ ввела карантин двухнедельный, но только для тех, кто возвращается из ЮАР и стран, которые имеют непосредственную границу с ЮАР, и всё. Таких людей совсем немного, по данным Ростуризма и нашего МИД, это несколько сотен находящихся в ЮАР", — заявила Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
По её словам, нововведение связано с "омикроном". Глава надзорного ведомства заверила, что новую вариацию CoViD-19 в России пока не выявили.
Ранее Лайф писал, что в России ввели двухнедельный карантин для приезжающих из стран, где выявлен омикрон-штамм.
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