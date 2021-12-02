Попова рассказала о возможности выдачи QR-кодов людям с антителами
Специалисты Минздрава и исследовательских институтов Роспотребнадзора ищут решение, как определить, что человек на самом деле защищён от вируса, уточнила она.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
В ближайшие дни специалисты Роспотребнадзора получат результаты исследований о возможности выдачи QR-кодов тем, кто не может официально подтвердить перенесённый коронавирус, но имеет антитела к инфекции. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова, передаёт kp.ru.
"Это научное исследование, которое сейчас проводится. Я думаю, оно в ближайшие дни будет завершено. И мы получим результаты и ответ на этот вопрос", — сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".
По словам Поповой, этот вопрос актуален, поэтому специалисты Минздрава и исследовательских институтов Роспотребнадзора ищут решение, как определить, что человек на самом деле защищён от вируса. Итогом исследования, уточнила она, станет комплекс оценочных показателей, которые дадут понимание этого вопроса.
Ранее Лайф рассказывал, что Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста до 48 часов из-за омикрон-штамма. Мутации, которые присущи этой разновидности, усиливают заразность и связываемость с рецепторами, потенциально увеличивают вероятность проникновения вируса в клетки, указала Анна Попова.
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