Попова рассказала о возможности выдачи QR-кодов людям с антителами

В ближайшие дни специалисты Роспотребнадзора получат результаты исследований о возможности выдачи QR-кодов тем, кто не может официально подтвердить перенесённый коронавирус, но имеет антитела к инфекции. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова, передаёт kp.ru.

"Это научное исследование, которое сейчас проводится. Я думаю, оно в ближайшие дни будет завершено. И мы получим результаты и ответ на этот вопрос", — сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам Поповой, этот вопрос актуален, поэтому специалисты Минздрава и исследовательских институтов Роспотребнадзора ищут решение, как определить, что человек на самом деле защищён от вируса. Итогом исследования, уточнила она, станет комплекс оценочных показателей, которые дадут понимание этого вопроса.