Попова рассказала, что заразным после ковида можно оставаться более 100 дней
Она подчеркнула, что в таком случае ни один врач не выпишет пациента из больничного листа.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Пациент, подхвативший коронавирус, в некоторых случаях может оставаться заразным более 100 дней. Об этом kp.ru заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Иногда наблюдается выделение [вируса] в течение 80, теперь уже больше 100 дней. Сегодняшняя практика это показывает, и, конечно же, в таком случае ни один врач не выпишет человека из больничного листа, если он продолжает быть источником опасности и выделяет вирус", — отметила она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Кроме того, главный санитарный врач страны рассказала, что специалисты фиксируют снижение заболеваемости в России — по итогам ноября оно составило более 20%.
Комментариев: 0