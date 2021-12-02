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Попова рассказала, что заразным после ковида можно оставаться более 100 дней

Она подчеркнула, что в таком случае ни один врач не выпишет пациента из больничного листа.

2 декабря, 11:58
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Пациент, подхвативший коронавирус, в некоторых случаях может оставаться заразным более 100 дней. Об этом kp.ru заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Иногда наблюдается выделение [вируса] в течение 80, теперь уже больше 100 дней. Сегодняшняя практика это показывает, и, конечно же, в таком случае ни один врач не выпишет человека из больничного листа, если он продолжает быть источником опасности и выделяет вирус",  отметила она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

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Кроме того, главный санитарный врач страны рассказала, что специалисты фиксируют снижение заболеваемости в России — по итогам ноября оно составило более 20%.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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