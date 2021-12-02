Попова рассказала, что заразным после ковида можно оставаться более 100 дней

"Иногда наблюдается выделение [вируса] в течение 80, теперь уже больше 100 дней. Сегодняшняя практика это показывает, и, конечно же, в таком случае ни один врач не выпишет человека из больничного листа, если он продолжает быть источником опасности и выделяет вирус", — отметила она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".