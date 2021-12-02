Мощнейший шторм вызвал в Сочи семибалльные волны впервые с 2012 года
Коммунальные службы приступили к устранению последствий на набережных и пляжах, однако ураган стихнет лишь к 3 декабря.
Кадр из видео © VK / "Сочи — Online"
Мощнейший шторм вызвал в Сочи семибалльные волны впервые с 2012 года. Видео © VK / "Сочи — Online"
В Сочи уже вторые сутки бушует шторм, который вызывает сильные волны. Как следует из сообщения мэрии, последний раз подобное случалось в 2012 году.
"Мощный шторм бушует на курорте вторые сутки. Сила волны достигала семи баллов. В последний раз подобное явление зафиксировано в 2012 году", — сказано в сообщении администрации.
Коммунальные службы при поддержке сотрудников муниципалитета и волонтёров приступили к устранению последствий на набережных и пляжах, однако, по данным синоптиков, шторм утихнет лишь к 3 декабря.
Однако это не единственное проявление стихии, предупредили в мэрии. В горных и предгорных районах 2 декабря ожидается мокрый снег. Все городские оперативные службы переведены в усиленный режим работы, а гражданам рекомендовано воздерживаться от выходов в горы.
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