Мощнейший шторм вызвал в Сочи семибалльные волны впервые с 2012 года. Видео © VK / "Сочи — Online"

В Сочи уже вторые сутки бушует шторм, который вызывает сильные волны. Как следует из сообщения мэрии, последний раз подобное случалось в 2012 году.

"Мощный шторм бушует на курорте вторые сутки. Сила волны достигала семи баллов. В последний раз подобное явление зафиксировано в 2012 году", — сказано в сообщении администрации.

Коммунальные службы при поддержке сотрудников муниципалитета и волонтёров приступили к устранению последствий на набережных и пляжах, однако, по данным синоптиков, шторм утихнет лишь к 3 декабря.

Однако это не единственное проявление стихии, предупредили в мэрии. В горных и предгорных районах 2 декабря ожидается мокрый снег. Все городские оперативные службы переведены в усиленный режим работы, а гражданам рекомендовано воздерживаться от выходов в горы.