"Яндекс" научился искать проверенных врачей, которым доверяют пациенты

Пользователям "Яндекса" теперь будет проще найти себе хорошего врача, ведь сервис будет показывать специалистов, которым доверяют люди. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что сведения будут представлены в удобном для просмотра формате. Каждый сразу увидит, какой стаж у медика, где он принимает и сколько стоит консультация. "Яндекс" будет учитывать множество факторов при отборе специалистов — от востребованности врача до его научной степени.

Всё это будет доступно в любом городе страны, а жители мегаполисов найдут специалистов в конкретном районе или у станции метро. Подробная информация о докторе будет представлена в его карточке, там же будут собраны отзывы пациентов и рейтинги. Из карточки каждый сможет перейти на медицинский сервис или сайт клиники и записаться на приём.

"Здоровье — очень чувствительная и важная тема, поэтому обычно люди ищут врача по знакомым. Но если этот способ не работает, то пытаются найти врача в Интернете, изучая разрозненные сведения на разных сайтах. Наша задача — обобщить и структурировать эту информацию, чтобы пользователям было как можно проще найти хорошего специалиста", — сказал руководитель поиска "Яндекса" Максим Загребин.