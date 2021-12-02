Депутат Метелев рассказал об основных целях "Добро.Центров"

Волонтёрские "Добро.Центры" планируется открыть во всех городах России. Старт проекту, который предоставит всем желающим возможность стать волонтёрами и участвовать в благотворительности, был дан на международном форуме гражданского участия "Мы вместе" в "Манеже". О целях проекта Лайфу сообщил Артём Метелев, руководитель платформы "Добро.рф", председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике.

"За семь лет в пять раз повысилось число добровольцев. Наша цель — во всех 1117 городах России и в посёлках, муниципалитетах, сёлах открыть такие "Добро.Центры" в ближайшие три года. Мы в течение полутора лет разрабатывали эту программу. И цель её — обучить, помочь и дать ресурсы россиянам, которые хотят делать добрые дела. В том числе сюда могут прийти и люди, которым нужна помощь, психологическая поддержка, пожилые люди, люди с инвалидностью", — сказал он.