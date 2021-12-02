Экс-канцлер Австрии Курц официально подтвердил свой уход из политики
По его словам, прошедшие недели для него были непростыми на фоне внутриполитических событий.
Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц официально объявил на пресс-конференции в Вене, что уходит с поста председателя Австрийской народной партии и уходит из австрийской политики.
За время пребывания в течение десяти лет на разных должностях в политике, постах в правительстве Курц отметил, что научился очень многому и чрезвычайно благодарен за это время. По его словам, прошедшие недели для него были непростыми на фоне внутриполитических событий, а рождение сына стало особенным чудом и радостью в жизни, признался экс-политик.
"Завтра я соберу встречу президиума партии и передам свои полномочия председателя партии. В течение последующих недель сложу с себя все политические функции", — заключил Себастьян Курц.
Ранее Лайф писал, что 27 ноября бывший канцлер Австрии Себастьян Курц впервые стал отцом. Кстати, по информации зарубежных СМИ, Курц принял решение об уходе после рождения сына. Лидером АНП должен стать министр внутренних дел Карл Нехаммер.
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