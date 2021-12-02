Экс-канцлер Австрии Курц официально подтвердил свой уход из политики

За время пребывания в течение десяти лет на разных должностях в политике, постах в правительстве Курц отметил, что научился очень многому и чрезвычайно благодарен за это время. По его словам, прошедшие недели для него были непростыми на фоне внутриполитических событий, а рождение сына стало особенным чудом и радостью в жизни, признался экс-политик.