Лавров: Превращение наших стран-соседей в плацдарм противостояния с Россией неприемлемо

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемыми попытки превратить соседние с РФ государства в плацдарм для противостояния с Москвой. Об этом он заявил в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

"Хочу, чтобы было предельно понятно: превращение наших стран-соседей в плацдарм противостояния с Россией, развёртывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для нашей безопасности районов категорически неприемлемо", — сказал глава российского МИД.