Лавров: Превращение наших стран-соседей в плацдарм противостояния с Россией неприемлемо
Аналогичную оценку он дал развёртыванию сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для безопасности РФ районов.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемыми попытки превратить соседние с РФ государства в плацдарм для противостояния с Москвой. Об этом он заявил в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.
"Хочу, чтобы было предельно понятно: превращение наших стран-соседей в плацдарм противостояния с Россией, развёртывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для нашей безопасности районов категорически неприемлемо", — сказал глава российского МИД.
Ранее в МИД РФ заявили, что НАТО целенаправленно испытывает Россию на прочность, отправляя к границе военные корабли и самолёты. Там подчеркнули, что ответные действия Москвы адекватны, соразмерны, сдержанны и носят сугубо оборонительный характер. И напомнили, что в последнее время в Черноморском регионе наблюдается существенное усиление натовского военного присутствия.
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