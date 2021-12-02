Лавров предрёк Европе кошмарный сценарий военного противостояния из-за НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа возвращается к кошмарному сценарию военного противостояния. По его словам, архитектура стратегической стабильности в европейском регионе стремительно разрушается, но при этом в Североатлантическом альянсе не хотят рассматривать предложения Москвы по деэскалации напряжённости.