Лавров предрёк Европе кошмарный сценарий военного противостояния из-за НАТО
Он также указал на приближение к российским границам военной инфраструктуры альянса.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа возвращается к кошмарному сценарию военного противостояния. По его словам, архитектура стратегической стабильности в европейском регионе стремительно разрушается, но при этом в Североатлантическом альянсе не хотят рассматривать предложения Москвы по деэскалации напряжённости.
"Напротив, военную инфраструктуру альянса приближают к российским границам... Возвращается кошмарный сценарий военного противостояния", — отметил Лавров на заседании совета глав МИД ОБСЕ.
Ранее в МИД РФ заявили, что НАТО целенаправленно испытывает Россию на прочность, отправляя к границе военные корабли и самолёты.
Комментариев: 0