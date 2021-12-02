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Лавров предрёк Европе кошмарный сценарий военного противостояния из-за НАТО

Он также указал на приближение к российским границам военной инфраструктуры альянса.

2 декабря, 10:42
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа возвращается к кошмарному сценарию военного противостояния. По его словам, архитектура стратегической стабильности в европейском регионе стремительно разрушается, но при этом в Североатлантическом альянсе не хотят рассматривать предложения Москвы по деэскалации напряжённости.

"Напротив, военную инфраструктуру альянса приближают к российским границам... Возвращается кошмарный сценарий военного противостояния", — отметил Лавров на заседании совета глав МИД ОБСЕ.

Лавров упрекнул США в нагнетании истерии у границы России

Лавров упрекнул США в нагнетании истерии у границы России

Ранее в МИД РФ заявили, что НАТО целенаправленно испытывает Россию на прочность, отправляя к границе военные корабли и самолёты.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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