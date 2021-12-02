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Песков рассказал о работе кабмина по борьбе со скачками инфляции

По его словам, вопрос является постоянным на повестке дня президента и правительства.

2 декабря, 10:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Уровень инфляции в России вызывает обеспокоенность власти, однако принимаемые меры позволяют избежать резких скачков. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Сама по себе высокая инфляция — это предмет озабоченности. И этим занимаются, это постоянный вопрос повестки дня президента и правительства, это постоянно обсуждается на совещаниях по экономическим вопросам. И принимаемые правительством меры всё-таки позволяют избежать резких скачков", — сказал он.

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Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что годовая инфляция в России по итогам 2021-го может сложиться по верхней границе прогноза регулятора, то есть в районе 7,9%.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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