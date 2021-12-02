Песков рассказал о работе кабмина по борьбе со скачками инфляции

"Сама по себе высокая инфляция — это предмет озабоченности. И этим занимаются, это постоянный вопрос повестки дня президента и правительства, это постоянно обсуждается на совещаниях по экономическим вопросам. И принимаемые правительством меры всё-таки позволяют избежать резких скачков", — сказал он.