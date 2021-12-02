Песков заявил о возможной встрече Путина и Лукашенко до конца года

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко может состояться до конца текущего года, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"До конца года возможны", — поделился представитель Кремля, отвечая на вопрос о вероятности новых переговоров Путина и Лукашенко.