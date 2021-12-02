Песков заявил о возможной встрече Путина и Лукашенко до конца года
Ранее белорусский лидер рассказал о намерении обсудить с коллегой текущие события и определить планы на будущий год.
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Владислав Шатило
Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко может состояться до конца текущего года, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"До конца года возможны", — поделился представитель Кремля, отвечая на вопрос о вероятности новых переговоров Путина и Лукашенко.
Ранее Лайф рассказывал, что Песков прокомментировал слова Лукашенко о создании единой валюты РФ и Белоруссии. По словам представителя Кремля, сейчас, в том числе за счёт подписания солидного пакета программ, введение единой валюты не предусматривается.
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