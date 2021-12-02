Песков отметил готовность Москвы к диалогу с Токио по мирному договору
Он назвал Страну восходящего солнца партнёром, отношениями с которым РФ дорожит.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что у Москвы и Токио "есть проблема в отношениях", но РФ готова к продолжению диалога с Японией по подписанию мирного договора по итогам Второй мировой войны.
"Япония — наш партнёр, мы дорожим нашими двусторонними отношениями. Мы сохраняем политическую волю на продолжение диалога с Японией по поиску путей урегулирования проблемы с заключением мирного договора", — подчеркнул Песков.
Напомним, ранее новый японский премьер Фумио Кисида заявил о суверенитете его страны над Южными Курилами. Фумио Кисида также указал, что без решения территориального вопроса Токио не намерен заключать с Москвой мирный договор. В ответ на заявление о суверенитете в Кремле напомнили премьеру Японии, что Южные Курилы являются территорией России. Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Кисиду не ставить ультиматумы в отношении курильского вопроса. По словам дипломата, Японии необходимо признать итоги Второй мировой войны в полном объёме, включая законность принадлежности островов Южно-Курильской гряды России.
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