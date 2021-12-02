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Песков отметил готовность Москвы к диалогу с Токио по мирному договору

Он назвал Страну восходящего солнца партнёром, отношениями с которым РФ дорожит.

2 декабря, 10:38
<p>Фото © Shutterstock </p>

Фото © Shutterstock

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что у Москвы и Токио "есть проблема в отношениях", но РФ готова к продолжению диалога с Японией по подписанию мирного договора по итогам Второй мировой войны.

"Япония — наш партнёр, мы дорожим нашими двусторонними отношениями. Мы сохраняем политическую волю на продолжение диалога с Японией по поиску путей урегулирования проблемы с заключением мирного договора", — подчеркнул Песков.

Премьер Японии Кисида призвал не оставлять потомкам проблему мирного договора с Россией

Премьер Японии Кисида призвал не оставлять потомкам проблему мирного договора с Россией

Напомним, ранее новый японский премьер Фумио Кисида заявил о суверенитете его страны над Южными Курилами. Фумио Кисида также указал, что без решения территориального вопроса Токио не намерен заключать с Москвой мирный договор. В ответ на заявление о суверенитете в Кремле напомнили премьеру Японии, что Южные Курилы являются территорией России. Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Кисиду не ставить ультиматумы в отношении курильского вопроса. По словам дипломата, Японии необходимо признать итоги Второй мировой войны в полном объёме, включая законность принадлежности островов Южно-Курильской гряды России.

Новый глава МИД Японии заявил о желании Токио развивать отношения с Россией

Новый глава МИД Японии заявил о желании Токио развивать отношения с Россией

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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