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Лавров заявил о скором появлении в Европе американских ракет средней дальности

По его словам, архитектура стратегической стабильности региона разрушается.

2 декабря, 11:16
<p>Фото © ТАСС / Щербак Александр</p>

Фото © ТАСС / Щербак Александр

На территории Европы уже совсем скоро могут появиться ракеты средней дальности, принадлежащие Соединённым Штатам Америки. Об этом в рамках совещания совета глав МИД ОБСЕ заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

"Архитектура стратегической стабильности стремительно разрушается... Вот-вот на территории Европы могут появиться американские ракеты средней дальности", — сказал глава МИД РФ.

Лавров предрёк Европе кошмарный сценарий военного противостояния из-за НАТО

Лавров предрёк Европе кошмарный сценарий военного противостояния из-за НАТО

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика готова разместить на своей территории российское ядерное оружие, если НАТО разместит аналогичные боеголовки в Польше. По его словам, необходимые площадки для этого в Белоруссии имеются ещё со времён СССР.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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