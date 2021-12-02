Лавров заявил о скором появлении в Европе американских ракет средней дальности
По его словам, архитектура стратегической стабильности региона разрушается.
Фото © ТАСС / Щербак Александр
На территории Европы уже совсем скоро могут появиться ракеты средней дальности, принадлежащие Соединённым Штатам Америки. Об этом в рамках совещания совета глав МИД ОБСЕ заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
"Архитектура стратегической стабильности стремительно разрушается... Вот-вот на территории Европы могут появиться американские ракеты средней дальности", — сказал глава МИД РФ.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика готова разместить на своей территории российское ядерное оружие, если НАТО разместит аналогичные боеголовки в Польше. По его словам, необходимые площадки для этого в Белоруссии имеются ещё со времён СССР.
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