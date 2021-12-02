Лавров: Россия будет настаивать, чтобы НАТО не расширялось на Восток
Москва рассчитывает, что предложения будут рассматриваться серьёзно и по существу, уточнил глава российской дипломатии.
Фото © Twitter / МИД России
Россия будет настаивать на том, чтобы Североатлантический альянс не продвигался на Восток, и внесёт соответствующее предложение в диалоге с США и их союзниками. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке договорённостей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России", — сказал Лавров в ходе выступления на совете ОБСЕ.
По словам главы МИД РФ, Москва рассчитывает на серьёзное рассмотрение по существу этих предложений и без оговорок думает, что ОБСЕ может сыграть весьма полезную роль.
Ранее президент России Владимир Путин призвал добиться юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток. Глава государства назвал первоочередной задачей российской дипломатии переговоры о действиях Североатлантического альянса.
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