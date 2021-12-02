Лавров: Россия будет настаивать, чтобы НАТО не расширялось на Восток

Россия будет настаивать на том, чтобы Североатлантический альянс не продвигался на Восток, и внесёт соответствующее предложение в диалоге с США и их союзниками. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке договорённостей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России", — сказал Лавров в ходе выступления на совете ОБСЕ.

По словам главы МИД РФ, Москва рассчитывает на серьёзное рассмотрение по существу этих предложений и без оговорок думает, что ОБСЕ может сыграть весьма полезную роль.