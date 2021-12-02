Легендарный советский танк Т-26 выставили на продажу за 6 млн в Краснодаре
Машина, выпущенная в 1935 году и подбитая в ходе Финской войны, отреставрирована, все детали оригинальные.
Фото © Avito
Объявление о продаже советского танка Т-26 в Краснодаре появилось на портале Avito. Его цена составляет 6,2 миллиона рублей. Однако, как пишет сам продавец, он готов к торгу в разумных пределах, пишет РИА ФАН.
Выставленная на продажу боевая машина имеет свою историю. Выпущен танк был в 1935 году и успел поучаствовать в Финской войне, где и был подбит. По словам продавца, Т-26 полностью восстановлен, на это ушло почти два года работы. Все детали оригинальные, за редким исключением — вставок из нового железа.
"Имеются все подшипники, натяжители гусениц, ведущие звёзды и бортовые редукторы. Всё это функционирует. Орудие — макет", — уточнил продавец.
Ранее Лайф рассказал о том, как мода на ретроавтомобили подстегнула интерес к советским машинам на Западе. Очередь из желающих купить чудо отечественного автопрома растягивается порой на полгода.
Комментариев: 0