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Легендарный советский танк Т-26 выставили на продажу за 6 млн в Краснодаре

Машина, выпущенная в 1935 году и подбитая в ходе Финской войны, отреставрирована, все детали оригинальные.

2 декабря, 11:03
<p>Фото © <a href="https://www.avito.ru/krasnodar/kollektsionirovanie/tank_t-26_2194792221" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Avito</a></p>

Фото © Avito

Объявление о продаже советского танка Т-26 в Краснодаре появилось на портале Avito. Его цена составляет 6,2 миллиона рублей. Однако, как пишет сам продавец, он готов к торгу в разумных пределах, пишет РИА ФАН.

Выставленная на продажу боевая машина имеет свою историю. Выпущен танк был в 1935 году и успел поучаствовать в Финской войне, где и был подбит. По словам продавца, Т-26 полностью восстановлен, на это ушло почти два года работы. Все детали оригинальные, за редким исключением — вставок из нового железа.

"Имеются все подшипники, натяжители гусениц, ведущие звёзды и бортовые редукторы. Всё это функционирует. Орудие — макет", — уточнил продавец.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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