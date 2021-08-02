Отечественные автомобили, о которых мечтают на Западе Оглавление "Волга" ГАЗ-21 "Москвич-412" "Классика" для США и Канады "Русский танк" Японский "козлик" Русская "Наташа" Некоторые из них продаются до сих пор, а очередь из желающих приобрести чудо отечественного автопрома растягивается на полгода. 20984 20984 Фото © Shutterstock

"Волга" ГАЗ-21

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Первая партия ГАЗ-21 была отгружена в страны Европы в 1957 году, и почти сразу все эти автомобили продали. Спрос на машины был настолько высоким, что пришлось создавать специальный экспортный отдел. Дело "пошло" практически сразу — "Волги" охотно раскупали в странах соцлагеря местные партийные функционеры, директора предприятий и зажиточные люди. Только за два года — с 1957-го по 1959-й — ГАЗ-21 отгрузили в 43 страны, а объём экспорта достиг почти 12 тысяч автомобилей.

За рубеж отправляли "улучшенные" автомобили — внутри стоял более мощный двигатель, кузов покрывали специальной двухслойной эмалью, стёкла делали толще для превосходной шумоизоляции. За комфорт и проходимость немцы и австрийцы называли эту машину "диваном на колёсах" и "вездеходом на пружинах". Сейчас немцы охотятся за такими машинами главным образом из-за того, что такая есть в гараже президента России Владимира Путина.

"Москвич-412"

Фото © ТАСС / Хухлаев Валентин

Этот автомобиль "прогремел" на весь мир в лучших традициях автоспорта — "Москвичи" спокойно переносили такие гонки, как ралли "Лондон — Сидней" и "Лондон — Мехико", и выделялись среди конкурентов выдающейся надёжностью. В Европе, США и странах Латинской Америки автомобиль продавался под обозначением Moskvitch Elite 1500. Особенную популярность за границей заслужили машины в кузовах комби и пикап (последние были похожи на советский ответ на американский Chevrolet El Camino). Немецкая компания Scaldia-Volga продавала своим клиентам дизельные автомобили. Для этого прибывшие из СССР машины разбирали и вместо бензинового двигателя устанавливался немецкий дизельный мотор. Чтобы привлечь зарубежных клиентов, "Москвичи" нередко получали "пакеты хромирования" — бамперы, ламели решётки радиатора, колпаки на колёса и такую же отделку салона.

"Классика" для США и Канады

Фото © ТАСС / Белозеров Юрий

Заднеприводные автомобили Волжского автозавода любили не только в Европе, но и в Северной Америке. Например, в США и Канаду отечественные автомобили доставляли с середины 70-х. Последняя поставка состоялась в 1985 году. Для уже насыщенных машинами рынков автомобили доработали: немного изменили систему пассивной безопасности, улучшили оптику. Экспортный ВАЗ-2106 оснастили люком на крыше, кожаной отделкой рулевого колеса и рычага коробки передач. Особой популярностью у американцев и канадцев пользовался экспортный ВАЗ-2104. В салон недорогого автомобиля вмещалась большая семья из пяти человек, а в багажник можно было загрузить всё для барбекю, рыбалки или трёх больших собак.

"Русский танк"

Фото © ТАСС / Белозеров Юрий

В 2020 году Lada 4x4 (она же ВАЗ-2121 "Нива") окончательно перестала продаваться за рубежом. Одними из тех, кто переживает из-за этого, стали немцы — в эту страну на протяжении многих лет "Нивы" поставлялись большими партиями. Формальная причина ухода с немецкого рынка — ужесточение экологических требований. ВАЗ-2121 уважали за простую конструкцию и возможность чинить авто даже в поле. Автомобиль особенно полюбился фермерам и активно продавался не только в странах Европы, но и в Австралии и Новой Зеландии.

Японский "козлик"

Фото © ТАСС / Белозеров Юрий

Российские внедорожники УАЗ попали за рубеж давно. Ещё в конце 70-х эти машины били конкурентов на ралли-рейдах. Во время броска через пустыню Сахара они демонстрировали чудеса надёжности и ремонтопригодности. В странах Западной и Южной Европы эти автомобили продаются на "вторичке" и сегодня, но дешёвыми их назвать нельзя: за дизельный УАЗ-469 в уникальном состоянии итальянские дилеры просят около 20 тыс. евро. В июле текущего года стало известно, что российский внедорожник "УАЗ-Хантер" стал хитом на рынке Японии в 2021-м. Местный автодилер сообщил, что всплеск интереса к российским авто вызван ростом внутреннего туризма и модой на ретроавтомобили, а "хорошие" продажи "УАЗа-Хантера" начались ещё в 2018 году. За способность "прыгать" по крутым склонам японцы назвали российские УАЗы shiroiwayagi — "горный козлик".

Русская "Наташа"

Фото © ТАСС / Горлов Анатолий

Lada Samara в своё время стала одной из самых популярных отечественных машин за рубежом. В основном своим признанием эти модели обязаны европейцам. Они продавались по демпинговым ценам, а их тюнинг и внешний стайлинг проводили прямо в порту — перед отправкой клиенту. Несмотря на это, различия между экспортными и отечественными машинами всё же были. На продаваемые за границей "восьмёрки" устанавливали гидрокорректор фар, более качественную оптику и велюровый салон кофейного или тёмного цвета, а также очиститель и омыватель заднего стекла.

Эти автомобили славились своей надёжностью и неприхотливостью обслуживания. В 2018 году двое голландцев — братья Ларс и Нильс Маккен — приехали на своей Lada Samara из Нидерландов на чемпионат мира по футболу, который проходил в нескольких российских городах. Своим ходом они добрались из припортового городка Доккум до Санкт-Петербурга, затем до Москвы, а потом приехали в Тольятти, на завод, где когда-то была собрана их машина.

В 1987 году немецкая фирма Bosсhe построила на базе Lada Samara экзотическую модификацию Lada Samara Fun с полуоткрытым кузовом "ландо". За пять лет производства — с 1990-го по 1995 год — было выпущено около 450 кабриолетов. Все они были проданы во Франции, Германии, Бельгии и Венгрии, а позднее даже попали в Новую Зеландию, США, Австралию и другие страны. ВАЗ-2108 без крыши продавали дороже обычного хэтчбека примерно в 1,5 раза. Во Франции автомобиль, прозванный "Наташей", стоил за 80 тыс. франков (около 15 тыс. евро), в то время как обычный ВАЗ-2108 можно было купить за 50.

Авторы Сергей Андреев