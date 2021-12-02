Продюсер Иосиф Пригожин ответил в беседе с Лайфом на животрепещущий вопрос пользователей Сети о том, кто может заменить певца и композитора Александра Градского в шоу "Голос". По его мнению, главная и чуть ли не единственная претендентка на место музыканта — это Лариса Долина.

"Заменить Александра Борисовича невозможно. Но если говорить о замене, то такого калибра профессиональным человеком может быть только Лариса Александровна Долина", — считает Пригожин.

Однако продюсер счёл подобную замену большим риском, поскольку зрители привыкли видеть Александра Градского и будут пытаться сравнивать.

"Я вижу либо никого, либо Ларису Долину. Это моё мнение. Я бы никого не сажал. Оставил бы троих до конца сезона по крайней мере. Это было бы честно. Но те люди, которых отобрали, их нужно распределить между другими тремя. Либо взять Долину. Она просто босс музыки", — заключил собеседник Лайфа.