Что Градский сказал на прощание Пелагее, Билану и Агутину на последней записи шоу "Голос"
Вместе с родными Александра Борисовича утрату очень сильно переживают другие наставники шоу, для которых Градский был не просто коллегой.
Кадры из видео © YouTube / "Пусть говорят"
Сегодня Россия простилась с музыкантом Александром Градским. Почтить память мэтра в его театр пришла вся светская Москва. Но среди звёзд особой скорбью в глазах отличались Пелагея, Агутин и Билан. И дело не в том, что без Александра Борисовича шоу "Голос" уже не будет прежним, а в том, что они потерялись, будто ориентиры сбились. Градский был недосягаемой высотой, но они тянулись именно за ним. Его последние слова, сказанные каждому из них, они не забудут никогда.
Дима Билан
В эфире программы "Пусть говорят", посвящённой памяти Александра Борисовича, певец рассказал, что во время последней записи Градский вспоминал, как он впервые встретился с Биланом. Тогда мэтр смотрел, как поёт 16-летний Витя (имя Дмитрия при рождении), и оценивал. Кто же знал, что через двадцать лет они вместе будут решать судьбы других артистов. Вот что Градский сказал коллеге, когда камеры были включены: "Чем замечателен этот проект — что мы с первых сезонов научились брать хороших исполнителей, потрясающих и ставить их на этом этапе вместе. <...> Эта тенденция у нас сохранилась навсегда. Билан, а Билан? Молодец!"
Пелагея
Пелагея отметила, что Градский — человек незаменимый, тем более на проекте "Голос". Девушка считала Александра Борисовича мастером своего дела. И с этим согласится каждый, кто хоть немного разбирается в музыке. Впрочем, во время записи последних программ мэтр и сам раздобрился на комплименты.
— Вот смотришь вокруг и понимаешь, что очень мало людей (в какой-то степени, может быть, не очень большой) придерживаются тех концептуальных, для меня бесконечно важных, вещей, которым я посвятил свою музыкальную жизнь. Я это, знаешь, как чувствую в тебе? Спасибо вам. И тебе (Пелагее. — Прим. Лайфа), и твоей маме. За это отношение к музыке, которое вы развиваете, — сказал Александр Градский.
Леонид Агутин
Во время записи последнего выпуска с участием Градского Леонид отметил, что великий певец, композитор и поэт не может ходить. "Борисыч, что с ногами?" — спросил Агутин. Мэтр сказал, что не хочет подводить людей, поэтому перенёс восстановительные тренировки на даты после записи выпусков.
— Он отвечает: "Сейчас между съёмками перерывы небольшие были, я боялся начать заниматься. Мало ли, упаду или ещё что. Всех подведу. А сейчас у меня будет больше времени на подготовку, поэтому с завтрашнего дня начинаю заниматься, разрабатывать ноги". Он был в оптимистичном настроении. Я даже успокоился сразу, — рассказал Леонид Агутин.
Позже Агутин вспоминал: он написал Градскому, что он его герой, понадеялся на скорое выздоровление. Сообщение так и осталось без ответа.
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