Что Градский сказал на прощание Пелагее, Билану и Агутину на последней записи шоу "Голос"

Сегодня Россия простилась с музыкантом Александром Градским. Почтить память мэтра в его театр пришла вся светская Москва. Но среди звёзд особой скорбью в глазах отличались Пелагея, Агутин и Билан. И дело не в том, что без Александра Борисовича шоу "Голос" уже не будет прежним, а в том, что они потерялись, будто ориентиры сбились. Градский был недосягаемой высотой, но они тянулись именно за ним. Его последние слова, сказанные каждому из них, они не забудут никогда.

Дима Билан

Кадры из видео © YouTube / "Голос"

В эфире программы "Пусть говорят", посвящённой памяти Александра Борисовича, певец рассказал, что во время последней записи Градский вспоминал, как он впервые встретился с Биланом. Тогда мэтр смотрел, как поёт 16-летний Витя (имя Дмитрия при рождении), и оценивал. Кто же знал, что через двадцать лет они вместе будут решать судьбы других артистов. Вот что Градский сказал коллеге, когда камеры были включены: "Чем замечателен этот проект — что мы с первых сезонов научились брать хороших исполнителей, потрясающих и ставить их на этом этапе вместе. <...> Эта тенденция у нас сохранилась навсегда. Билан, а Билан? Молодец!"

Пелагея

Кадры из видео © YouTube / "Голос"

Пелагея отметила, что Градский — человек незаменимый, тем более на проекте "Голос". Девушка считала Александра Борисовича мастером своего дела. И с этим согласится каждый, кто хоть немного разбирается в музыке. Впрочем, во время записи последних программ мэтр и сам раздобрился на комплименты. — Вот смотришь вокруг и понимаешь, что очень мало людей (в какой-то степени, может быть, не очень большой) придерживаются тех концептуальных, для меня бесконечно важных, вещей, которым я посвятил свою музыкальную жизнь. Я это, знаешь, как чувствую в тебе? Спасибо вам. И тебе (Пелагее. — Прим. Лайфа), и твоей маме. За это отношение к музыке, которое вы развиваете, — сказал Александр Градский.

Леонид Агутин

Кадры из видео © YouTube / "Голос"