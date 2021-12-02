В Москве дочь медсестры вооружилась шприцем и сделала укол однокласснице в туалете школы

В Москве первоклассница принесла в школу шприц и начала тренироваться на сверстниках. Как рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах, полиция начала проверку.

По данным Лайфа, практически с самого рождения Алиса (имя изменено) мечтает стать врачом по примеру матери, которая работает медсестрой в одной из столичных клиник. Поэтому среди игрушек у девочки немало медицинских приспособлений, в том числе и шприцы. Основные "пациенты" Алисы — куклы, но сделать игрушке укол без иглы — задача не из простых. На помощь пришла заботливая мама, которая обеспечила дочку всем необходимым для детских забав.

Однако кукол Алисе оказалось мало, и она решила поискать желающих сходить к ней на "приём" среди одноклассников. Как отмечает источник, 30 ноября девочка принесла в школу шприц и стала предлагать сверстникам сделать им уколы. Первоклашка гордо заявляла, что является в этом деле профессионалом, ведь за её спиной — большой опыт с игрушками.

В результате одна девочка всё же согласилась на "вакцинацию". Дети уединились в туалете, и Алиса, не набрав в шприц никакой жидкости, уколола подругу. Из-за боли школьница испугалась, но никому говорить о произошедшем не стала. Лишь дома девочка рассказала отцу, а тот в свою очередь позвонил в полицию.