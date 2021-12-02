Любови Соболь заменили условное наказание на реальное по делу о "штурме" чужой квартиры

Напомним, что, по версии следствия, 21 декабря 2020 года несколько человек, среди которых была Любовь Соболь, неоднократно пытались попасть в квартиру пожилой женщины в Восточном административном округе Москвы, при этом они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора. Ранее по этому делу суд приговорил Соболь к году исправительных работ условно. Однако позже ФСИН направила ходатайство об отмене условного осуждения.