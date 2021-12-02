Любови Соболь заменили условное наказание на реальное по делу о "штурме" чужой квартиры
Ранее суд приговорил её к году исправительных работ условно, однако позже ФСИН направила ходатайство об отмене этого наказания.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда РФ
Симоновский суд Москвы заменил бывшему юристу ФБК* Любови Соболь условные исправительные работы на реальные по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру.
"Симоновский районный суд города Москвы 2 декабря 2021 года удовлетворил представление начальника филиала № 15 ФКУ УИИ УФСИН России по Москве об отмене условного осуждения и исполнения наказания, назначенного приговором суда, в отношении Соболь Л.Ю", — уточнил районный суд.
Напомним, что, по версии следствия, 21 декабря 2020 года несколько человек, среди которых была Любовь Соболь, неоднократно пытались попасть в квартиру пожилой женщины в Восточном административном округе Москвы, при этом они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора. Ранее по этому делу суд приговорил Соболь к году исправительных работ условно. Однако позже ФСИН направила ходатайство об отмене условного осуждения.
Ранее Лайф сообщал, что МВД объявило Любовь Соболь в розыск. 3 августа её приговорили к полутора годам ограничения свободы по другому делу, но спустя несколько дней Соболь покинула Россию.
* Запрещённая в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.
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