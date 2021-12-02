Замглавы МИД Рябков выразил надежду на переговоры Путина и Байдена в ближайшие дни

Москва надеется, что переговоры президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным состоятся уже в ближайшие дни, однако точная дата до сих пор не согласована. Об этом в эфире Первого канала рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Хотелось бы надеяться, что контакт двух президентов состоится в ближайшие дни. Сразу скажу, что дата пока не согласована, есть трудности в состыковке календарей двух лидеров", — сказал он.