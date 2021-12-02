НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Замглавы МИД Рябков выразил надежду на переговоры Путина и Байдена в ближайшие дни

Ранее сообщалось, что главы двух государств могут пообщаться в онлайн-формате.

2 декабря, 11:24
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Москва надеется, что переговоры президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным состоятся уже в ближайшие дни, однако точная дата до сих пор не согласована. Об этом в эфире Первого канала рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Хотелось бы надеяться, что контакт двух президентов состоится в ближайшие дни. Сразу скажу, что дата пока не согласована, есть трудности в состыковке календарей двух лидеров", — сказал он.

В Кремле надеются, что переговоры Путина и Байдена пройдут до конца года

В Кремле надеются, что переговоры Путина и Байдена пройдут до конца года

Ранее Рябков сообщал, что подготовка к встрече двух лидеров идёт полным ходом. При этом он отмечал, что переговоры пройдут не в очном формате, однако, в каком именно, не уточнял. Вместе с тем западные СМИ писали, что встреча может пройти в формате онлайн.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1