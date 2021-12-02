Лавров уверен, что проблемы в работе посольств России и США можно быстро решить
Это может стать сигналом, что две державы могут договариваться, как этого хотят и их президенты, считает глава МИД РФ.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном заявил, что проблемы, с которыми сталкиваются дипломаты России и США, можно быстро решить.
"Есть и проблемы "домашнего" свойства. Я имею в виду проблемы, с которыми сталкиваются дипломаты России в США. Ну и в ответ мы вынуждены были стремиться создать аналогичные, сопоставимые условия для американских дипломатов в нашей стране. Это одна из тех тем, которую можно очень быстро решить. И тем самым послать сигнал, что мы всё-таки можем договариваться, как от нас этого хотят и наши президенты", — сказал Лавров.
Ранее сообщалось, что группа американских сенаторов (представителей Демократической и Республиканской партий) попросила главу государства Джо Байдена принять меры, которые способствовали бы увеличению числа сотрудников Посольства США в РФ, и предложили в случае отказа Москвы выслать на родину 300 российских дипломатов.
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