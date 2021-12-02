Лавров уверен, что проблемы в работе посольств России и США можно быстро решить

"Есть и проблемы "домашнего" свойства. Я имею в виду проблемы, с которыми сталкиваются дипломаты России в США. Ну и в ответ мы вынуждены были стремиться создать аналогичные, сопоставимые условия для американских дипломатов в нашей стране. Это одна из тех тем, которую можно очень быстро решить. И тем самым послать сигнал, что мы всё-таки можем договариваться, как от нас этого хотят и наши президенты", — сказал Лавров.