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У пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой началось заражение тканей лица

Врачи вводят ей антибиотики и не пускают даже родственников, опасаясь ухудшения состояния артистки.

2 декабря, 11:51
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B7TDXAIF1uJ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">marina_hlebnikova_official</a></p>

Фото © Instagram / marina_hlebnikova_official

У певицы Марины Хлебниковой, которая серьёзно пострадала в результате пожара в собственной квартире, началось заражение тканей лица. Об этом пишет Mash.

Медики диагностировали у артистки ожог роговицы глаз. Из-за сильных болей врачи до сих пор держат её в медикаментозной коме, а чтобы инфекция не распространялась дальше — вводят ей антибиотики.

Состояние Хлебниковой по-прежнему оценивается как стабильно тяжёлое. К ней не пускают даже родственников, боясь, что те смогут её чем-нибудь заразить.

Врачи спасают глаза и голос Марины Хлебниковой: Что известно о состоянии певицы

Врачи спасают глаза и голос Марины Хлебниковой: Что известно о состоянии певицы

Напомним, певица Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей московской квартире на улице Ратной. Причиной пожара могла быть непотушенная сигарета. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ имени Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Артистка оказалась на искусственной вентиляции лёгких, но уже спустя неделю начала дышать сама.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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