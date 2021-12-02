У пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой началось заражение тканей лица

У певицы Марины Хлебниковой, которая серьёзно пострадала в результате пожара в собственной квартире, началось заражение тканей лица. Об этом пишет Mash.

Медики диагностировали у артистки ожог роговицы глаз. Из-за сильных болей врачи до сих пор держат её в медикаментозной коме, а чтобы инфекция не распространялась дальше — вводят ей антибиотики.