У пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой началось заражение тканей лица
Врачи вводят ей антибиотики и не пускают даже родственников, опасаясь ухудшения состояния артистки.
Фото © Instagram / marina_hlebnikova_official
У певицы Марины Хлебниковой, которая серьёзно пострадала в результате пожара в собственной квартире, началось заражение тканей лица. Об этом пишет Mash.
Медики диагностировали у артистки ожог роговицы глаз. Из-за сильных болей врачи до сих пор держат её в медикаментозной коме, а чтобы инфекция не распространялась дальше — вводят ей антибиотики.
Состояние Хлебниковой по-прежнему оценивается как стабильно тяжёлое. К ней не пускают даже родственников, боясь, что те смогут её чем-нибудь заразить.
Напомним, певица Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей московской квартире на улице Ратной. Причиной пожара могла быть непотушенная сигарета. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ имени Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Артистка оказалась на искусственной вентиляции лёгких, но уже спустя неделю начала дышать сама.
Комментариев: 0