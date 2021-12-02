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Попова: Коронавирусная инфекция носит сезонный характер

По её словам, ещё далеко не все люди на планете встретились с вирусом.

2 декабря, 12:11
<p>Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирусная инфекция носит сезонный характер. При этом она подчеркнула, что мир ещё недостаточно знаком с вирусом, что позволяет ему "разгуляться". Об этом пишет kp.ru.

"Пока популяция в мире недостаточно знакома с вирусом. Не все ещё встретились [с ним], и он ещё не со всеми встретился. И поэтому возможностей ему разгуляться мы предоставляем значительное количество. И поэтому, пока мы не научимся всё делать как следует, у него будет сезонное такое развитие", — сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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