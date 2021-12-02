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Собянин — о ситуации с коронавирусом в Москве: Не было ни падения, ни подъёма

По оценке градоначальника, следующая неделя покажет, будет ли столица двигаться к стабилизации.

2 декабря, 12:22
<p>Фото © Правительство Москвы</p>

Фото © Правительство Москвы

Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом, а также выявляемость заболевших в Москве не изменились, несмотря на то что ситуация с инфекцией стабилизировалась. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"С коронавирусом ситуация стабилизировалась, за последнюю неделю, по сравнению с предыдущей, не было ни падения, ни подъёма: то есть мы остались на одном уровне [госпитализаций и выявляемости]", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Собянин уточнил, что следующая неделя покажет, будет ли столица двигаться к стабилизации ситуации либо же наметится небольшой рост или снижение. Сейчас же радует то, что койки в госпиталях разгружаются и за прошедшие семь дней число москвичей, которые находятся в больницах, уменьшилось ещё на шесть процентов, добавил он, заметив, что это позволило ещё два госпиталя перевести на плановую помощь.

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Однако ситуация осложняется распространением ОРВИ, и на этом фоне всегда начинается волатильное движение, уточнил градоначальник.

Ранее Сергей Собянин заявил, что ПЦР-тестирование в Москве находится на уровне лучших мировых образцов. Сейчас каждый житель столицы может узнать, здоров ли он, с помощью экспресс-теста в торговом центре или на транспортно-пересадочном узле.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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