Собянин — о ситуации с коронавирусом в Москве: Не было ни падения, ни подъёма

Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом, а также выявляемость заболевших в Москве не изменились, несмотря на то что ситуация с инфекцией стабилизировалась. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"С коронавирусом ситуация стабилизировалась, за последнюю неделю, по сравнению с предыдущей, не было ни падения, ни подъёма: то есть мы остались на одном уровне [госпитализаций и выявляемости]", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Собянин уточнил, что следующая неделя покажет, будет ли столица двигаться к стабилизации ситуации либо же наметится небольшой рост или снижение. Сейчас же радует то, что койки в госпиталях разгружаются и за прошедшие семь дней число москвичей, которые находятся в больницах, уменьшилось ещё на шесть процентов, добавил он, заметив, что это позволило ещё два госпиталя перевести на плановую помощь.

Однако ситуация осложняется распространением ОРВИ, и на этом фоне всегда начинается волатильное движение, уточнил градоначальник.