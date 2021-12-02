Путин — о помощи семьям шахтёров из "Листвяжной": Нельзя руководствоваться исключительно бумажными инструкциями
Президент призвал власти разбираться в каждой конкретной ситуации и делать это без лишних формальностей.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по поводу трагедии в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, в результате которой погиб 51 человек. Глава государства заявил, что это общая беда для Кузбасса и всей страны и власти в этой ситуации нельзя руководствоваться исключительно бумажными инструкциями.
"Ситуацию все мы должны держать на постоянном личном контроле, сегодня будет доложено, что уже сделано и что необходимо дополнительно сделать... Прошу правительство и местные власти внимательно относиться к каждому, кто столкнулся с бедой, детально разобраться в каждом конкретном случае — личные и семейные обстоятельства могут быть разными. Нельзя руководствоваться исключительно бумажными инструкциями", — отметил глава государства.
Путин призвал власти делать это без лишних формальностей и реально помогать людям.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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