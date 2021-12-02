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Путин — о помощи семьям шахтёров из "Листвяжной": Нельзя руководствоваться исключительно бумажными инструкциями

Президент призвал власти разбираться в каждой конкретной ситуации и делать это без лишних формальностей.

2 декабря, 12:18
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по поводу трагедии в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, в результате которой погиб 51 человек. Глава государства заявил, что это общая беда для Кузбасса и всей страны и власти в этой ситуации нельзя руководствоваться исключительно бумажными инструкциями.

"Ситуацию все мы должны держать на постоянном личном контроле, сегодня будет доложено, что уже сделано и что необходимо дополнительно сделать... Прошу правительство и местные власти внимательно относиться к каждому, кто столкнулся с бедой, детально разобраться в каждом конкретном случае — личные и семейные обстоятельства могут быть разными. Нельзя руководствоваться исключительно бумажными инструкциями", — отметил глава государства.

Путин призвал власти делать это без лишних формальностей и реально помогать людям.

Семьям погибших на шахте "Листвяжная" дополнительно выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших на шахте "Листвяжная" дополнительно выплатят по миллиону рублей

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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