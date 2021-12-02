Путин — о помощи семьям шахтёров из "Листвяжной": Нельзя руководствоваться исключительно бумажными инструкциями

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по поводу трагедии в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, в результате которой погиб 51 человек. Глава государства заявил, что это общая беда для Кузбасса и всей страны и власти в этой ситуации нельзя руководствоваться исключительно бумажными инструкциями.

"Ситуацию все мы должны держать на постоянном личном контроле, сегодня будет доложено, что уже сделано и что необходимо дополнительно сделать... Прошу правительство и местные власти внимательно относиться к каждому, кто столкнулся с бедой, детально разобраться в каждом конкретном случае — личные и семейные обстоятельства могут быть разными. Нельзя руководствоваться исключительно бумажными инструкциями", — отметил глава государства.