Блинкен заявил о намерениях США предотвратить возможный конфликт России и Украины
По словам дипломата, опасается такого развития ситуации не только Вашингтон, но и многие европейские страны.
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Предотвратить возможный конфликт между Россией и Украиной можно только дипломатическим путём, а Вашингтон готов стать посредником в этом вопросе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен перед началом переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"Для того чтобы избежать этого кризиса, самый лучший путь — дипломатический. Я хочу обсудить этот вопрос с Сергеем [Лавровым]. США хотят содействовать этому", — отметил Блинкен.
Госсекретарь США заявил о глубоких опасениях страны в связи с якобы российскими планами "агрессии против Украины". По его словам, это просто не отвечает ничьим интересам. Как отметил американский госсекретарь, опасается такого развития ситуации не только Вашингтон, но и многие европейские страны. Блинкен указал на согласие США и союзников "предпринимать решительные меры, если Россия вторгнется на Украину".
Ранее Лайф писал, что Блинкен пригрозил санкциями против России в случае "вторжения" на Украину. Он уточнил, что о деталях возможных ограничений Вашингтон намерен заранее проинформировать Москву.
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