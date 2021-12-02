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Блинкен заявил о намерениях США предотвратить возможный конфликт России и Украины

По словам дипломата, опасается такого развития ситуации не только Вашингтон, но и многие европейские страны.

2 декабря, 12:17
<p>Фото © ТАСС / EPA / NOUFAL IBRAHIM</p>

Фото © ТАСС / EPA / NOUFAL IBRAHIM

Предотвратить возможный конфликт между Россией и Украиной можно только дипломатическим путём, а Вашингтон готов стать посредником в этом вопросе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен перед началом переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Для того чтобы избежать этого кризиса, самый лучший путь — дипломатический. Я хочу обсудить этот вопрос с Сергеем [Лавровым]. США хотят содействовать этому", — отметил Блинкен.

Госсекретарь США заявил о глубоких опасениях страны в связи с якобы российскими планами "агрессии против Украины". По его словам, это просто не отвечает ничьим интересам. Как отметил американский госсекретарь, опасается такого развития ситуации не только Вашингтон, но и многие европейские страны. Блинкен указал на согласие США и союзников "предпринимать решительные меры, если Россия вторгнется на Украину".

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Ранее Лайф писал, что Блинкен пригрозил санкциями против России в случае "вторжения" на Украину. Он уточнил, что о деталях возможных ограничений Вашингтон намерен заранее проинформировать Москву.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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