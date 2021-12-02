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В Москве рабочие устроили массовое побоище с лопатами из-за снега

В итоге семерых участников конфликта задержали полицейские, а столичная прокуратура начала проверку.

2 декабря, 13:03

Кадр из видео © Прокуратура Москвы

Массовая драка московских коммунальщиков из-за снега попала на видео. Видео © Прокуратура Москвы

Массовое побоище рабочих случилось во дворе дома по улице Машкова в Москве. Как передаёт телеграм-канал SHOT, причиной стал сброшенный с крыши снег.

Работавшие внизу пожаловались на тех, кто сбрасывал снег с крыши, после чего и началось побоище. На кадрах видно, что в драке участвовало около восьми человек. В ход шли не только кулаки и ноги, но и лопаты. В итоге местные жители вызвали полицию. Было задержано семь человек, трое из которых получили травмы. Столичная прокуратура начала проверку по данному инциденту.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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