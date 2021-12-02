В Москве рабочие устроили массовое побоище с лопатами из-за снега
В итоге семерых участников конфликта задержали полицейские, а столичная прокуратура начала проверку.
Кадр из видео © Прокуратура Москвы
Массовая драка московских коммунальщиков из-за снега попала на видео. Видео © Прокуратура Москвы
Массовое побоище рабочих случилось во дворе дома по улице Машкова в Москве. Как передаёт телеграм-канал SHOT, причиной стал сброшенный с крыши снег.
Работавшие внизу пожаловались на тех, кто сбрасывал снег с крыши, после чего и началось побоище. На кадрах видно, что в драке участвовало около восьми человек. В ход шли не только кулаки и ноги, но и лопаты. В итоге местные жители вызвали полицию. Было задержано семь человек, трое из которых получили травмы. Столичная прокуратура начала проверку по данному инциденту.
Ранее Лайф рассказывал, как пьяная компания избила администратора лофта из-за разрядившегося микрофона. Тусовщики сначала душили оппонента, а затем им пришлось защищаться — на место прибыл владелец помещения, вооружённый металлическим прутом.
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