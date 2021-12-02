В Москве рабочие устроили массовое побоище с лопатами из-за снега

Работавшие внизу пожаловались на тех, кто сбрасывал снег с крыши, после чего и началось побоище. На кадрах видно, что в драке участвовало около восьми человек. В ход шли не только кулаки и ноги, но и лопаты. В итоге местные жители вызвали полицию. Было задержано семь человек, трое из которых получили травмы. Столичная прокуратура начала проверку по данному инциденту.