Диетолог Тутельян назвал самые вредные блюда на новогоднем столе

В новогодние праздники лучше есть побольше овощей, фруктов и зелени, а вот традиционный салат оливье и холодец могут навредить здоровью. О том, как в праздничную ночь не стать жертвой переедания, рассказал в беседе с "Москвой 24" главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.

"Положил две чайные ложки оливье и съел. Всё... Если человек пришёл голодный, набросился и съел миску холодца, там много жира, значит, это опять удар по печени и поджелудочной железе. Если она не очень здорова, то сразу приступ. А вот от маленького кусочка холодца ничего не будет", — пояснил эксперт.

Главное, по словам диетолога, оставаться за столом чуточку голодным, не набрасываться сразу на все блюда. Он советует пробовать все блюда маленькими порциями. Умеренность необходима и в отношении алкоголя. По словам Тутельяна, следует выбрать один вид напитка и не чередовать разные категории алкоголя.

"Пара бокалов шампанского вполне допустима. Крепкие напитки — примерно где-то не более 100 граммов, а спирта — 50 граммов — это то, что человек может легко перенести, без тяжёлых последствий", — предостерёг диетолог.

Особенно о своём питании в праздники следует заботиться тем, у кого уже есть какие-либо заболевания печени или желудка. Колбаса и ветчина в огромных количествах и здоровому человеку могут нанести вред, что уж говорить о людях с хроническими недугами, рассказал диетолог. Эти продукты должны быть на столе по минимуму.

"Взял прозрачный кусочек колбасы, понюхал, съел, и хватит. Особенно это касается тех, у кого есть какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта", — посоветовал Тутельян.

А те, у кого имеется гипертоническая болезнь, по мнению специалиста, должны контролировать потребление солений. Избыток соли станет причиной задержки воды в организме, повысится давление, плачевным итогом могут стать гипертонический криз, инсульт или инфаркт.