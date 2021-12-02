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Мурманский губернатор Чибис заявил на форуме "Мы вместе", что волонтёром быть модно

Он отметил, что неравнодушные молодые люди даже в разгар пандемии помогали старшему поколению.

2 декабря, 12:35

Кадр из видео © LIFE

Губернатор Чибис на форуме "Мы вместе": Волонтёром и добровольцем стало быть модно. Видео © LIFE

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе международного форума "Мы вместе", который проходит 2–5 декабря в московском Центральном выставочном зале "Манеж", заявил, что развитие добровольческой и волонтёрской деятельности укрепляет Россию.

"Создаём новые рабочие места, создаём общественные пространства, чтобы молодым людям было чем заняться в нерабочее и внеучебное время, активно поддерживаем и помогаем волонтёрам. У нас более 50 тысяч ребят и девчонок, которые в самые непростые времена занимались помощью старшему поколению в пандемию. Наша молодёжь очень активна. Волонтёром и добровольцем стало быть модно", — сказал он.

Он добавил, что процесс акции #МыВместе — постоянный. Волонтёры реализуют проект "Чистая Арктика", помогают медработникам, которые находятся в красной зоне, присматривают за их детьми, выполняя роль нянь. Даже в разгар пандемии нашлось немало небезразличных людей, которые бросились помогать и, несмотря на риски, всё самое необходимое доставляли старшему поколению. У нас огромное количество автоволонтёров.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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