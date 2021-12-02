Путин — о трагедии на "Листвяжной": Недопустимо злоупотреблять мужеством шахтёров

Путин провёл совещание по ЧП на шахте "Листвяжная". Видео © LIFE

Нельзя злоупотреблять мужеством людей, которые спускаются в шахты, их жизни должны быть защищены. Об этом на совещании по недавнему ЧП в Кемеровской области заявил президент России Владимир Путин.

"Шахтёрский труд, как известно, связан с повышенной опасностью. Вместе с тем недопустимо злоупотреблять, эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты. Их жизнь и здоровье должны быть защищены", — сказал глава государства.

По словам Путина, персональную ответственность за безопасность горняков должны нести все, кто участвует в организации производства, в том числе руководители предприятий и представители контрольно-надзорных органов. При этом следить необходимо не только за надлежащим соблюдением техники безопасности на объектах, но и за состоянием оборудования и средств защиты, уверен президент.