Путин — о трагедии на "Листвяжной": Недопустимо злоупотреблять мужеством шахтёров
По словам главы государства, персональную ответственность за безопасность горняков должны нести все, кто участвует в организации производства.
Скриншот видео © LIFE
Путин провёл совещание по ЧП на шахте "Листвяжная". Видео © LIFE
Нельзя злоупотреблять мужеством людей, которые спускаются в шахты, их жизни должны быть защищены. Об этом на совещании по недавнему ЧП в Кемеровской области заявил президент России Владимир Путин.
"Шахтёрский труд, как известно, связан с повышенной опасностью. Вместе с тем недопустимо злоупотреблять, эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты. Их жизнь и здоровье должны быть защищены", — сказал глава государства.
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По словам Путина, персональную ответственность за безопасность горняков должны нести все, кто участвует в организации производства, в том числе руководители предприятий и представители контрольно-надзорных органов. При этом следить необходимо не только за надлежащим соблюдением техники безопасности на объектах, но и за состоянием оборудования и средств защиты, уверен президент.
"С тех, кто в погоне за прибылью или по другим причинам игнорирует, пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску, нужно спрашивать по закону, жёстко", — подчеркнул Путин.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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