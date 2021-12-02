Путин поручил выделить 58 млн рублей на выплаты участникам обороны Севастополя

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении свыше 58 миллионов рублей на единовременные выплаты по 50 тысяч рублей участникам обороны Севастополя. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном сайте правовой информации.

"Выделить в 2021 году из резервного фонда президента РФ 58 млн 350 тысяч рублей Минфину России для предоставления указанных средств бюджету г. Севастополя в целях осуществления единовременной выплаты в размере 50 тыс. рублей лицам, награждённым медалью "За оборону Севастополя" или знаком "Житель осаждённого Севастополя", — говорится в документе.