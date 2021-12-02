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Путин поручил выделить 58 млн рублей на выплаты участникам обороны Севастополя

Согласно документу, деньги получат награждённые медалью "За оборону Севастополя" или знаком "Житель осаждённого Севастополя".

2 декабря, 12:29
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении свыше 58 миллионов рублей на единовременные выплаты по 50 тысяч рублей участникам обороны Севастополя. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном сайте правовой информации.

"Выделить в 2021 году из резервного фонда президента РФ 58 млн 350 тысяч рублей Минфину России для предоставления указанных средств бюджету г. Севастополя в целях осуществления единовременной выплаты в размере 50 тыс. рублей лицам, награждённым медалью "За оборону Севастополя" или знаком "Житель осаждённого Севастополя", — говорится в документе.

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Ранее правительство утвердило беззаявительную выплату пособий по нетрудоспособности. Больницы и поликлиники напрямую будут загружать электронные листки в ФСС, сумма будет рассчитана и перечислена фондом на основании полученных сведений и документов.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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