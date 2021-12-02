Семьи погибших и пострадавшие на "Листвяжной" получат более 40 квартир
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв рассказал, что ведёт личный приём с каждым пострадавшим.
Фото © ТАСС/Кирилл Кухмарь
Семьям погибших и пострадавшим при аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области выделят более 40 квартир. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал глава Кузбасса Сергей Цивилёв.
"Более 40 квартир будет выдано для [семей] погибших и пострадавшим. Решаются сразу вопросы и обучения, и лечения. Я веду сам личный приём с каждым пострадавшим, уже за три дня 28 человек прошли через мой приём", — сказал он.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества. Глава государства также попросил правительство и местные власти внимательно относиться к каждому, кто столкнулся с бедой, поскольку в подобной ситуации нельзя руководствоваться исключительно бумажными инструкциями.
Комментариев: 0