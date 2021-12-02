Семьи погибших и пострадавшие на "Листвяжной" получат более 40 квартир

Семьям погибших и пострадавшим при аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области выделят более 40 квартир. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал глава Кузбасса Сергей Цивилёв.

"Более 40 квартир будет выдано для [семей] погибших и пострадавшим. Решаются сразу вопросы и обучения, и лечения. Я веду сам личный приём с каждым пострадавшим, уже за три дня 28 человек прошли через мой приём", — сказал он.