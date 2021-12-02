Свыше 600 нарушений обнаружено при проверках на шахтах Кузбасса

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в ходе совместной проверки прокуратуры, Ростехнадзора, полиции и региональных властей выявлено свыше 600 нарушений на шахтах Кузбасса. Они устраняются, заверил глава региона.

"Сегодня по угольным шахтам мы имеем более 600 нарушений, но эти нарушения устраняются на месте. И нет ни одного нарушения, на основании которого можно было бы выписать предписание о приостановке работы шахты в связи с риском для работников шахты", — сказал Цивилёв.