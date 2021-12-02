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Свыше 600 нарушений обнаружено при проверках на шахтах Кузбасса

Инспекцией занималось сразу несколько ведомств, в том числе прокуратура и полиция.

2 декабря, 12:36
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Администрации Правительства Кузбасса</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Администрации Правительства Кузбасса

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в ходе совместной проверки прокуратуры, Ростехнадзора, полиции и региональных властей выявлено свыше 600 нарушений на шахтах Кузбасса. Они устраняются, заверил глава региона.

"Сегодня по угольным шахтам мы имеем более 600 нарушений, но эти нарушения устраняются на месте. И нет ни одного нарушения, на основании которого можно было бы выписать предписание о приостановке работы шахты в связи с риском для работников шахты", — сказал Цивилёв.

Прокуратура возбудила 55 дел после проверок на шахтах Кузбасса

Прокуратура возбудила 55 дел после проверок на шахтах Кузбасса

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.

Тела ещё двух горняков подняли на поверхность из шахты "Листвяжная"

Тела ещё двух горняков подняли на поверхность из шахты "Листвяжная"

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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