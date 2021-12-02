Свыше 600 нарушений обнаружено при проверках на шахтах Кузбасса
Инспекцией занималось сразу несколько ведомств, в том числе прокуратура и полиция.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Администрации Правительства Кузбасса
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в ходе совместной проверки прокуратуры, Ростехнадзора, полиции и региональных властей выявлено свыше 600 нарушений на шахтах Кузбасса. Они устраняются, заверил глава региона.
"Сегодня по угольным шахтам мы имеем более 600 нарушений, но эти нарушения устраняются на месте. И нет ни одного нарушения, на основании которого можно было бы выписать предписание о приостановке работы шахты в связи с риском для работников шахты", — сказал Цивилёв.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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