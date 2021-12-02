Хоккейный "Спартак" в гостях уступил "Автомобилисту" в КХЛ
Красно-белые по-прежнему остаются седьмыми в таблице Западной конференции.
Фото © ХК "Спартак"
Московский "Спартак" на выезде уступил екатеринбургскому "Автомобилисту" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 1:3.
В составе хозяев шайбами отметились Жукенов, Белоусов и Спунер, забивший гол в пустые ворота. В составе "Спартака" единственную шайбу забил Кугрышев.
Добавим, что по результатам матча обе команды занимают седьмое место в таблицах своих конференций. "Спартак" следующий матч проведёт в Челябинске против местного "Трактора".
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