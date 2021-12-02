Хоккейный "Спартак" в гостях уступил "Автомобилисту" в КХЛ

Московский "Спартак" на выезде уступил екатеринбургскому "Автомобилисту" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 1:3.

В составе хозяев шайбами отметились Жукенов, Белоусов и Спунер, забивший гол в пустые ворота. В составе "Спартака" единственную шайбу забил Кугрышев.