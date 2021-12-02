Фанаты "Крыльев Советов" поддержат акцию болельщиков ЦСКА и уйдут с трибун на матче РПЛ
Поводом для такого "флешмоба" послужили массовые задержания поклонников армейцев из-за фаер-шоу, которое они устроили на игре с "Зенитом".
Фото © ФК "Крылья Советов"
Фанаты самарских "Крыльев Советов" поддержат болельщиков ЦСКА и тоже уйдут с трибун в знак протеста во время ближайшего матча РПЛ против красно-синих. Об этом говорится в заявлении объединения болельщиков самарцев Ultras8.
"Мы, объединение болельщиков Ultras8, являясь частью большого фанатского сообщества, разумеется, поддерживаем общероссийский протест против беспредела "серых" на матче ЦСКА – "Зенит" в прошлом туре", — говорится в сообщении.
Добавим, что болельщики самарской команды уйдут с трибун на 13-й минуте 12-й секунде, тогда как фанаты ЦСКА сделают это на семь минут позже. Ранее стало известно, что к акции присоединятся и поклонники "Спартака" во время домашнего матча против "Ахмата".
Ранее Лайф сообщал, что после матча ЦСКА – "Зенит" полиция массово задержала фанатов московской команды, которые находились в секторе активной поддержки. Поводом для этого могло послужить использование пиротехники во время матча, что запрещено. В результате в отделения полиции было доставлено более 400 болельщиков, а также составлен 51 протокол об административном правонарушении.
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