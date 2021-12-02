НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Фанаты "Крыльев Советов" поддержат акцию болельщиков ЦСКА и уйдут с трибун на матче РПЛ

Поводом для такого "флешмоба" послужили массовые задержания поклонников армейцев из-за фаер-шоу, которое они устроили на игре с "Зенитом".

2 декабря, 15:16

Фото © ФК "Крылья Советов"

Фанаты самарских "Крыльев Советов" поддержат болельщиков ЦСКА и тоже уйдут с трибун в знак протеста во время ближайшего матча РПЛ против красно-синих. Об этом говорится в заявлении объединения болельщиков самарцев Ultras8.

"Мы, объединение болельщиков Ultras8, являясь частью большого фанатского сообщества, разумеется, поддерживаем общероссийский протест против беспредела "серых" на матче ЦСКА – "Зенит" в прошлом туре", — говорится в сообщении.

Фанаты "Спартака" поддержат акцию болельщиков ЦСКА и уйдут с трибун во время матча РПЛ

Фанаты "Спартака" поддержат акцию болельщиков ЦСКА и уйдут с трибун во время матча РПЛ

Добавим, что болельщики самарской команды уйдут с трибун на 13-й минуте 12-й секунде, тогда как фанаты ЦСКА сделают это на семь минут позже. Ранее стало известно, что к акции присоединятся и поклонники "Спартака" во время домашнего матча против "Ахмата".

Ранее Лайф сообщал, что после матча ЦСКА – "Зенит" полиция массово задержала фанатов московской команды, которые находились в секторе активной поддержки. Поводом для этого могло послужить использование пиротехники во время матча, что запрещено. В результате в отделения полиции было доставлено более 400 болельщиков, а также составлен 51 протокол об административном правонарушении.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1