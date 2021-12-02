Двукратный олимпийский чемпион оценил состояние российских биатлонисток на КМ в Швеции

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал болельщиков российской сборной не паниковать на фоне неудачных результатов наших спортсменок в женском спринте на этапе Кубка мира в Швеции.

"Паниковать не надо из-за такого выступления. Обнадеживает, что Нигматуллина и Резцова хорошо прошли последний круг, они держат скорость. По сравнению со спортсменками из группы Шашилова особенно. Резцова и Нигматуллина готовы лучше, чем группа Шашилова. Это тревожит", — заявил Васильев РИА "Новости".

По его мнению, положительная динамика в скорости лыжного хода наблюдается у Кристины Резцовой. А вот относительно Ирины Казакевич Васильев был куда более резок в своих выводах. Он считает, что спортсменку пора отправить на Кубок IBU с Кубка мира из-за её результатов. Причём как в стрельбе, так и в лыжном ходе.

"Тренеры сами её закапывают. Надо было отправить её на Кубок IBU, где поменьше конкуренция. Ей нужно было приобрести уверенность, а не таскать по топовым соревнованиям и закапывать психологически", — добавил Васильев.