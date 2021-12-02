Двукратный олимпийский чемпион оценил состояние российских биатлонисток на КМ в Швеции
По его мнению, одну из спортсменок необходимо отправить с соревнований на Кубок IBU из-за её результатов.
Ирина Казакевич. Фото © ТАСС / imago images / Eibner
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал болельщиков российской сборной не паниковать на фоне неудачных результатов наших спортсменок в женском спринте на этапе Кубка мира в Швеции.
"Паниковать не надо из-за такого выступления. Обнадеживает, что Нигматуллина и Резцова хорошо прошли последний круг, они держат скорость. По сравнению со спортсменками из группы Шашилова особенно. Резцова и Нигматуллина готовы лучше, чем группа Шашилова. Это тревожит", — заявил Васильев РИА "Новости".
По его мнению, положительная динамика в скорости лыжного хода наблюдается у Кристины Резцовой. А вот относительно Ирины Казакевич Васильев был куда более резок в своих выводах. Он считает, что спортсменку пора отправить на Кубок IBU с Кубка мира из-за её результатов. Причём как в стрельбе, так и в лыжном ходе.
"Тренеры сами её закапывают. Надо было отправить её на Кубок IBU, где поменьше конкуренция. Ей нужно было приобрести уверенность, а не таскать по топовым соревнованиям и закапывать психологически", — добавил Васильев.
Напомним, что по итогам женского спринта на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде победу одержала австрийка Лиза Тереза Хаузер. Лучшая из наших — Светлана Миронова — замкнула двадцатку сильнейших.
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