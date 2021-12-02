Переживший остановку сердца футболист Эриксен возобновил тренировки с мячом

Датский футболист Кристиан Эриксен, переживший остановку сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1), возобновил тренировки с мячом. Об этом сообщает издание BT.

Полузащитник занимался с мячом на базе футбольного клуба "Оденсе", которая находится совсем близко от дома Эриксена. Также футболист проводит кардиотренировки.

"Здорово, что Эриксен поддерживает форму на наших полях. Рады, что он обратился именно к нам в связи с поиском места для тренировок", — сказал спортивный директор "Оденсе" Микаэль Хеммингсен.