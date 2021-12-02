Переживший остановку сердца футболист Эриксен возобновил тренировки с мячом
В июне 29-летнему полузащитнику провели успешную операцию по установке кардиостимулятора.
Фото © Getty Images / Friedemann Vogel – Pool
Датский футболист Кристиан Эриксен, переживший остановку сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1), возобновил тренировки с мячом. Об этом сообщает издание BT.
Полузащитник занимался с мячом на базе футбольного клуба "Оденсе", которая находится совсем близко от дома Эриксена. Также футболист проводит кардиотренировки.
"Здорово, что Эриксен поддерживает форму на наших полях. Рады, что он обратился именно к нам в связи с поиском места для тренировок", — сказал спортивный директор "Оденсе" Микаэль Хеммингсен.
Эрисен упал без сознания во время матча с Финляндией 12 июня. В концовке первого тайма он рухнул на газон и не смог подняться. Хавбека доставили в больницу, где его состояние улучшилось. По словам врачей, футболист перенёс остановку сердца. Через неделю после инцидента 29-летнему полузащитнику успешно провели операцию по установке кардиостимулятора.
Комментариев: 0